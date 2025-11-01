Любопитно:

Тръмп с пореден луксозен ремонт в Белия дом (СНИМКИ)

01 ноември 2025, 09:02 часа 630 прочитания 0 коментара
Тръмп с пореден луксозен ремонт в Белия дом (СНИМКИ)

Очевидно събарянето на Източното крило на Белия дом не е било достатъчно за президента на САЩ Доналд Тръмп. Той представи поредния луксозен ремонт в историческата резиденция – този път на банята на Линкълн, която вече блести в мрамор и злато. Старата версия, направена преди около 80 години, е имала бледозелени плочки и флуоресцентно осветление, става ясно от снимка, публикувана от Тръмп в социалната му мрежа Truth Social. Сега помещението е със златни кранове и огледала, както и стени от бял и сив мрамор.

ОЩЕ: Наглостта на Тръмп няма край: Освен арка, иска и бална зала

"Реновирах банята на Линкълн в Белия дом. Последно е ремонтирана през 40-те години в артдеко стил със зелени плочки – напълно неуместно за епохата на Линкълн. Направих я от полиран черно-бял мрамор, който напълно подхожда на времето на Ейбрахам Линкълн – дори е възможно това да е същият мрамор, който е бил там първоначално!“, написа Тръмп.

Строителни проекти

Ремонтът идва само няколко дни след скандала с разрушаването на цялото Източно крило на Белия дом, за да се изгради нов салон за балове на стойност 300 милиона долара.

Банята на Линкълн обаче е първият мащабен ремонт в самата президентска резиденция. Тя се намира близо до спалнята на Линкълн – пищно помещение на втория етаж, което днес служи като жилищна част на Белия дом. Първоначално спалнята на Линкълн е била кабинет и заседателна зала на президента Ейбрахам Линкълн. През 1945 г. Хари Труман я преименува и обзавежда с мебели от епохата на Линкълн.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Тръмп строи помпозна бална зала в Белия дом за 200 млн. долара (СНИМКИ)

Милиардерът Илон Мъск е спал няколко пъти в тази стая по покана на Тръмп, докато ръководеше неговия проект за "Служба за ефективност на правителствените разходи".

От завръщането си на власт бизнесменът Тръмп се зае с поредица от мащабни ремонти и строителни проекти, които критиците му определят за твърде кичозни. Сред тях са позлатяването на Овалния кабинет, премахването на тревните площи в Розовата градина и превръщането им в каменна тераса, както и поставянето на два гигантски пилона за знамена в северната и южната част на Белия дом.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Доналд Тръмп баня Ремонти Ейбрахам Линкълн Белият дом информация 2025
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес