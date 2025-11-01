Тръмп с пореден луксозен ремонт в Белия дом (СНИМКИ)

Очевидно събарянето на Източното крило на Белия дом не е било достатъчно за президента на САЩ Доналд Тръмп. Той представи поредния луксозен ремонт в историческата резиденция – този път на банята на Линкълн, която вече блести в мрамор и злато. Старата версия, направена преди около 80 години, е имала бледозелени плочки и флуоресцентно осветление, става ясно от снимка, публикувана от Тръмп в социалната му мрежа Truth Social. Сега помещението е със златни кранове и огледала, както и стени от бял и сив мрамор.

ОЩЕ: Наглостта на Тръмп няма край: Освен арка, иска и бална зала

The Art Deco bathroom is original to the Truman renovation in the 40s. THERE WAS NO BATHROOM BEFORE, and most certainly not when Lincoln was president. Trump destroyed part of White House history for wall-to-wall marble, and gold fixtures pic.twitter.com/ikGUubOyqn — Observation Deck (@Ob_Deck) October 31, 2025

"Реновирах банята на Линкълн в Белия дом. Последно е ремонтирана през 40-те години в артдеко стил със зелени плочки – напълно неуместно за епохата на Линкълн. Направих я от полиран черно-бял мрамор, който напълно подхожда на времето на Ейбрахам Линкълн – дори е възможно това да е същият мрамор, който е бил там първоначално!“, написа Тръмп.

Строителни проекти

Ремонтът идва само няколко дни след скандала с разрушаването на цялото Източно крило на Белия дом, за да се изгради нов салон за балове на стойност 300 милиона долара.

Банята на Линкълн обаче е първият мащабен ремонт в самата президентска резиденция. Тя се намира близо до спалнята на Линкълн – пищно помещение на втория етаж, което днес служи като жилищна част на Белия дом. Първоначално спалнята на Линкълн е била кабинет и заседателна зала на президента Ейбрахам Линкълн. През 1945 г. Хари Труман я преименува и обзавежда с мебели от епохата на Линкълн.

ОЩЕ: Тръмп строи помпозна бална зала в Белия дом за 200 млн. долара (СНИМКИ)

Meanwhile, Trump is posting about the new bathroom renovation that allows him to watch the $300 million ballroom renovation from the toilet. pic.twitter.com/ySTjc9tLna — Fly Sistah 🪷 (@Fly_Sistah) October 31, 2025

Милиардерът Илон Мъск е спал няколко пъти в тази стая по покана на Тръмп, докато ръководеше неговия проект за "Служба за ефективност на правителствените разходи".

От завръщането си на власт бизнесменът Тръмп се зае с поредица от мащабни ремонти и строителни проекти, които критиците му определят за твърде кичозни. Сред тях са позлатяването на Овалния кабинет, премахването на тревните площи в Розовата градина и превръщането им в каменна тераса, както и поставянето на два гигантски пилона за знамена в северната и южната част на Белия дом.