Тръмп с първа присъда кой е виновен за катастрофата между самолет и военен хеликоптер

Страховитият сблъсък между пътнически самолет на American Airlines и американски военен хеликоптер над Вашингтон вече придобива нови измерения. Причината - първи обвинения и то от американския президент Доналд Тръмп кой е виновен, макар те още да не са с посочване на имена. Появи се и аудиозапис от официална комуникация, който подсказва, че е имало предупреждение дали двете машини се виждат, но не става ясно дали диспечерът е поискал те да поемат курс за отдалечаване една от друга - записът не е много чист: Самолет и хеликоптер се сблъскаха в небето над Вашингтон (ВИДЕО):

Audio between PAT25 and DCA tower asking if they have the CRJ in sight. Affirms and requests visual separation. pic.twitter.com/6VAxx9zmv5