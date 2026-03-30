Войната в Украйна:

Тръмп с топли благодарности към "високоуважавания" Лукашенко

30 март 2026, 11:23 часа 283 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Президентът на САЩ Доналд Тръмп изказа специални благодарности на беларуския си колега Александър Лукашенко за новото споразумение за освобождаване на политически затворници, с което общият брой на освободените от май миналата година досега е надхвърлил 500.

"Бих искал да изразя най-сърдечната си БЛАГОДАРНОСТ на високоуважаемия президент за това и очаквам с нетърпение да се срещна с него на следващото заседание на Съвета за мир!", написа Тръмп в профила си в социалната си мрежа Truth Social. 

Според The ​​Financial Times, в замяна САЩ са се съгласили частично да отменят санкциите върху финансовия сектор на Беларус, по-специално върху Министерството на финансите, Банката за развитие на Беларус и три компании за добив и производство на калиеви соли.

Още: Тръмп строи грамаден военен комплекс под Балната си зала в Белия дом (ВИДЕО)

Елена Страхилова Отговорен редактор
Още от Америка
