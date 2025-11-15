Тръмп се мъчи да се отърве от сянката на Епстийн и унижи скандална конгресменка

"Никога не съм бил на неговия остров. Бил Клинтън, казват, е ходил там 28 пъти". С тези думи американският президент Доналд Тръмп за пореден път опита да се отърве от скандала с обвинения в педофилия и секс трафик на хора, включително непълнолетни, милиардер Джефри Епстийн. Вижте му приятелите, настоя президентът на САЩ по въпроса с Епстийн.

Още: BBC призна грешката си и се извини на Тръмп

😄 Trump on Epstein: “I was never on his island. Bill Clinton, they say, went there 28 times.”



The U.S. President keeps firmly denying any link to the Epstein case, accusing Democrats of using newly released letters and documents to drag down his ratings and cover up their own… pic.twitter.com/grGmrvPdrZ — NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2025

Президентът на САЩ твърдо отрича всякаква връзка с Епстийн обвинявайки демократите, че използват новопубликувани писма и документи, за да понижат рейтингите му и да прикрият собствените си провали.

Най-новата схватка на Тръмп по темата обаче е със скандалния конгресмен-републиканец Марджъри Тейлър Грийн. Грийн също твърдо вярва, че Тръмп е замесен по недопустим начин с практиките на Епстийн и иска пълно разкритие на всички данни по случая. Съответно, в своята социална мрежа Truth Social Тръмп обяви, че оттегля подкрепата си за нея и дори я нарече "лунатик". "Тя само се оплаква, оплаква, оплаква", настоява американският президент и твърди, че ѝ е казал, че не може да се кандидатира за сенатор, защото има нисък рейтинг, а това е отприщило реакциите на Грийн. Тръмп дори я описа с думата "позор" за Републиканската партия. Грийн е известна с безпардонния си език и твърдата позиция против Украйна

Тръмп и Епстийн се познават от края на 80-те години на миналия век, но американският президент прокарва версия, че е прекратил контакти с Епстийн, след като научил, че той е използвал Мар-а-Лаго за набиране на момичета. Епстийн обаче е споменавал Тръмп многократно в съобщенията си, твърдейки, че е знаел за момичетата. Тръмп настоява, че никога не са били близки - просто са се движили в едни и същи кръгове. Той казва, че е готов да позволи на ФБР и Министерството на правосъдието да разследват всички, свързани с Епстийн, включително Клинтън