Тръмп се срещна с лидерите на пет централноазиатски държави в Белия дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи критичните редкоземни елементи като ключов приоритет по време на срещата си с лидерите на 5 централноазиатски държави в Белия дом. По време на срещата си с тях Тръмп изтъкна усилията на администрацията си да разшири и осигури веригите за доставки на САЩ чрез нови глобални споразумения, предаде Ройтерс. Срещата на Тръмп с лидерите на Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан идва в момент, когато Вашингтон се стреми да разшири влиянието си в богатия на природни ресурси регион, доминиран дълго време от Русия и ставащ все по-често обект на специално внимание от страна на Китай.

Изключително богати държави, облиза се Тръмп

Тръмп определи Централна Азия като "изключително богат регион" и каза, че е решен да укрепи партньорството на САЩ с петте държави.

Американският президент засилва търсенето на редкоземни метали, необходими за високотехнологични устройства, включително смартфони, електрически автомобили и изтребители, отбелязва Асошиейтед прес.

Срещата на върха снощи идва след като Тръмп успя да постигне поне временно затопляне на отношенията с китайския лидер Си Цзинпин по отношение на различията между двете страни относно износа на редкоземни елементи, което е ключова точка на напрежение в търговските им преговори.

След разговорите между Тръмп и Си в Южна Корея миналата седмица, Китай заяви, че ще отложи с една година новите си ограничения за износ на редкоземни елементи.

Вашингтон търси сега нови начини да заобиколи Китай по отношение на критичните редкоземни елементи, от които Централна Азия има големи запаси. Но регионът се нуждае от инвестиции, за да продължи да развива ресурсите си, посочва АП.

