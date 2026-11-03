Властта в Израел: Опозицията тръгва на щурм срещу Нетаняху

Четири от водещите еврейски опозиционни партии в Израел направиха решителна крачка към смяна на властта, след като се споразумяха да започнат незабавни коалиционни преговори и да координират действията си преди клетвата на новия Кнесет през следващата седмица. Зад общата им амбиция за сваляне на премиера Бенямин Нетаняху обаче седи друг проблем, тъй като опозицията все още няма ясен план как да състави правителство, без арабските партии.

Israeli opposition parties have agreed to move quickly to replace Netanyahu’s government with a national emergency government. Following a meeting in Herzliya, party leaders agreed to nominate Gadi Eisenkot to form the next government and begin coalition negotiations immediately. The parties aim to establish a new government as quickly as possible and prevent another election. — Clash Report (@clashreport) November 3, 2026

В съвместно изявление лидерът на партия „Яшар“ Гади Айзенкот, председателят на „Б’Яхад“ Нафтали Бенет, ръководителят на „Демократите“ Яир Голан и лидерът на „Израел Бейтену“ Авигдор Либерман обявиха твърдата си намереност да заменят кабинета, управлявал по време на трагичните събития от 7 октомври.

Новият съюз настоява за създаването на национално извънредно правителство, стъпващо върху четири основни стълба: признаване на Израел като еврейска и демократична държава, спазване на ценностите от Декларацията за независимост, въвеждане на задължителна служба за всички граждани и категорично ликвидиране на военния потенциал и управлението на „Хамас“ в Ивицата Газа.

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Въпреки единодушието, че първият мандат за съставяне на кабинет трябва да бъде връчен от президента Ицхак Херцог именно на Гади Айзенкот, следизборната аритметика прави задачата изключително трудна. Блокът на Нетаняху изгуби досегашното си парламентарно мнозинство, но еврейските опозиционни партии разполагат с едва 48 депутати срещу 53 за досегашните управляващи. Необходимият праг от 61 гласа може да бъде достигнат единствено с подкрепата на двете арабски партии, спечелили общо 19 места – ход, който повечето десноцентристки опозиционери категорично изключват.

Четиримата лидери отправиха остри критики към Нетаняху и партия „Ликуд“, обвинявайки ги в провеждането на опасна кампания, целяща делегитимиране на изборните резултати и Централната избирателна комисия.

Първият реален сблъсък в новия парламент се очаква още в началото на седмицата, когато опозицията трябва да вземе окончателно решение дали да издигне Яир Лапид за нов председател на Кнесета на мястото на досегашния спикер Амир Охана.