Тръмп: Страните от НАТО трябва да свалят руските самолети, които нарушават въздушното им пространство (ВИДЕО)

Доналд Тръмп заяви, че според него страните от НАТО трябва да свалят руски военни самолети, ако те навлязат в тяхното въздушно пространство. Президентът на САЩ отговори утвърдително на съответния въпрос на журналистката.
‼️Trump said that NATO countries should shoot down Russian military aircraft if they violate their airspace— NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2025
At the same time, he did not give a direct answer on whether the US would support such a decision: “It depends on the circumstances.” pic.twitter.com/qpgkzm37xX
„Изключително много уважаваме борбата, която Украйна води. Това е наистина удивително. Имаме много срещи, планирани за днес, които ще продължат до късно през нощта, но тази е важна“, каза Тръмп пред журналисти.
На въпрос на репортери дали все още има доверие в Путин, Тръмп отговори: „Ще ви кажа след около месец“. "Изглежда, че войната няма да приключи скоро", добави той.
