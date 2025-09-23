Войната в Украйна:

Тръмп: Страните от НАТО трябва да свалят руските самолети, които нарушават въздушното им пространство (ВИДЕО)

23 септември 2025, 22:57 часа 411 прочитания 0 коментара
Тръмп: Страните от НАТО трябва да свалят руските самолети, които нарушават въздушното им пространство (ВИДЕО)

Доналд Тръмп заяви, че според него страните от НАТО трябва да свалят руски военни самолети, ако те навлязат в тяхното въздушно пространство. Президентът на САЩ отговори утвърдително на съответния въпрос на журналистката.

„Изключително много уважаваме борбата, която Украйна води. Това е наистина удивително. Имаме много срещи, планирани за днес, които ще продължат до късно през нощта, но тази е важна“, каза Тръмп пред журналисти.

На въпрос на репортери дали все още има доверие в Путин, Тръмп отговори: „Ще ви кажа след около месец“. "Изглежда, че войната няма да приключи скоро", добави той.

Още: Тръмп: Русия е книжен тигър, икономиката ѝ се руши, Украйна може да си върне всичко (ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Доналд Тръмп НАТО руски самолети руски изтребител война Украйна
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес