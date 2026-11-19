Не сме спирали Starlink за Украйна. Тази информация е фалшива. Това заяви милиардерът Илон Мъск пред The New York Times – и то при положение, че многократно от украинска страна беше казвано, че системата не работи както трябва. За последно, украинските оплаквания касаеха как работи Starlink и военната му версия Starshield на самата фронтова линия и в окупираните от руската армия украински земи - Още:

"Преди няколко години Украйна публикува невярно изявление, че съм изключил Starlink за атака срещу руския (военноморски) флот в Севастопол. Това е напълно невярно. В този момент Starlink не работеше в Крим, защото Русия е под санкции", заяви Мъск. Преди това обаче на милиардера му беше припомнено, че украинският президент Володимир Зеленски е заявил, че точно Starshield е била ограничена за Украйна. "Не искам да ви шокирам, но невинаги Зеленски говори истината. Може би това идва като шок", иронизира Мъск в холивудски стил - Още: "Украйна е в затруднение": Зеленски призова за премахване на ограниченията със Starshield (ВИДЕО)

Elon Musk on Ukraine: We've not turned off Starlink. This is false. A false statement was put out by Ukraine a few years ago saying that I had turned off Starlink for an offensive strike against the Russian fleet in Sevastopol. This is completely false. https://t.co/3Vzq4u3JJa — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Q: Zelensky says the U.S.-controlled Starshield system was slowed down. Elon Musk: I don't want to blow your mind, but Zelensky is not always truthful. https://t.co/NHxXkInXDk — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Освен това Мъск повтори стара своя теза - че Starlink и Starshield са различни неща и че "от самото начало" казал, че Starlink не е направена за удари с дронове, които убиват хора. Starshield е военна версия, контролирана от правителството на САЩ. "Не ме карайте да вземам решения за убиване на хора", настоя Мъск, защото, по думите му, при атаки с дронове загивали и невинни, а той бил все под натиск да дава Starlink за военни цели. И още: Зеленски искал да използва търговски сателити на Starlink за военни цели, но Мъск отказал, защото това е технология, предназначена за граждански цели. Милиардерът настоя – и до днес Starlink е гръбнакът на комуникациите за украинската армия и за Украйна в по-широк смисъл. "Ако изключим Starlink, цялата украинска защитна линия ще се срине незабавно. Това, което правим, може да бъде описано само като невероятно подкрепящо Украйна", твърди Мъск:

Elon Musk on Ukraine: From the beginning, I've said that Starlink is a civilian system. It is not meant to be used for offensive drone strikes that kill people. If you want to do that, you need to do Starshield, which is a separate system that is controlled by the U.S. government. Do not ask me, as a private individual, to make kill decisions that sometimes result in the loss of innocent lives, not just soldiers. That is not my position to do. And yet we've been pressed relentlessly to do that, which I think is outrageous. — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Elon Musk on Ukraine: Zelensky is actually asking to use the Starlink commercial satellites for offensive military actions, and we have declined to do so, as we have declined to do so from the beginning of this conflict. https://t.co/zDWmScT0iw — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Elon Musk on Ukraine: Even to this present day, Starlink provides the backbone of communications for the Ukrainian military and for Ukraine more broadly. If we were to turn off Starlink, the entire Ukrainian front would collapse immediately. This is an action that can only be described as incredibly supportive of Ukraine. — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Накъде клони Мъск

Същевременно милиардерът говори в много интересен стил на кого помага всъщност. На повърхността – на Украйна. Но в казаното от него проличаха кремълски послания и опорни точки. И интервюто стана факт точно когато в Шънджън, Китай, американският президент Доналд Тръмп реши да си направи две срещи с руския диктатор Владимир Путин, не една и то противно на информация от Белия дом, че няма да има отделна среща - ОЩЕ: Отделна среща на Тръмп с Путин в Китай. Тръмп го нарече "мой приятел" и каза, че идва втора среща (ВИДЕО)

"Мисля, че може би е правилно да се каже, че няма човек, който да е помогнал на Украйна повече от мен. Когато Русия нахлу в Украйна, руснаците деактивираха всички комуникации, всички клетъчни кули, всички оптични кабели и всяка сателитна комуникационна система. Имаше една система, която не можеха да деактивират, и това беше Starlink. Ако (украинците) нямаха Starlink, цялата им линия щеше да се срине, защото нямаха комуникационна система, и Русия щеше да спечели. Звучи ли ви това като помощ за Русия", попита Мъск:

Elon Musk on Ukraine: I think it would probably be accurate to say that there is no private individual who has helped Ukraine more than I have. When Russia invaded, they disabled all communications, all cell towers, all fiber cables and every satellite communication system. There was one system they could not disable, and that was Starlink. If they had not had Starlink, their entire line would have collapsed because they had no communication system, and Russia would have won. Now, does that sound like a pro-Russian action to you? — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

"Мисля, че твърде много се говори в рамки "Украйна е добра, Русия е лоша" - каквото и да се направи срещу Русия е извинено. Ужасна позиция е", продължи Мъск и веднага се съгласи, че Русия обаче е агресорът. "Но е вярно, че ние, американците, организирахме преврат, за да свалим демократично избран проруски президент на Украйна. Това е нападение. Без помощта на Държавния департамент на САЩ и американските служби, това нямаше да се случи", каза Мъск. Така ли е – ПРИПОМНЕТЕ СИ ИСТОРИЯТА: "Превратът на Майдана": Между пряка демокрация, "киевска клика" и "мръсна война"

Elon Musk on Ukraine: I think there's been too much of this "Ukraine good, Russia bad. Anything done to the Russians is excusable." That's an unkind thing and a horrible position to take. https://t.co/o8QO32LzFW — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Elon Musk on Ukraine: It's true that from an invasion standpoint, Russia is the aggressor, but it is also true that we Americans staged a coup to overthrow the democratically elected pro-Russian president of Ukraine. Without U.S. State Department and other agency help, this would not have happened. That is obviously an offensive action. — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

"Трябва да имате съпричастност не само към украинските момчета, които умират, но и към руските, защото те са мобилизирани и принудени да отидат на фронтовата линия. Никой доброволно не отива на фронтовата линия само за да умре при удар с дрон. Тези синове никога повече няма да видят родителите си. Децата на тези мъже – те няма да видят отново бащите си" - гледната точка на Мъск, който не допусна възможност руснаците да са си виновни, след като не обръщат оръжията си срещу този, който ги праща на фронта: Владимир Путин:

Elon Musk on Ukraine: You should have empathy not just for the Ukrainian boys who are dying, but also for the Russian ones, because they're conscripted and forced to go to that line. Nobody voluntarily goes to a line just to die in a drone strike. Those sons are never going to see their parents again. — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

"Звучи сякаш търся извинения за Русия, но не е така. Не съм точно някой, който е помагал на Русия. Нямам работа в Русия. Нямам нищо в Русия", увери Мъск, твърдейки, че благодарение на него руската космическа индустрия се свила три пъти - ОЩЕ: Соловьов и Медведев се прехласнаха по Мъск: Илон, в Ростов има квартири (ВИДЕО)

Elon Musk on Russia: I'm not exactly someone who has aided Russia. We have no business in Russia. We have nothing in Russia. https://t.co/Br1Hz2hdUT — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026