Републиканците в Камарата на представителите заплашват да премахнат свързани с Украйна разпоредби от законопроекта за бюджета за отбраната на САЩ за 2027 година, за да окажат натиск върху демократите да се откажат от готвените проверки срещу американския президент Доналд Тръмп, негови приближени и най-вече американския военен министър Пийт Хегсет, съобщава NBC News. Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън и конгресменът Брайън Маст са двигатели на инициативата - тя обхваща текстове за споделяне на разузнавателна информация, разширената военна помощ и нови санкции срещу Русия. Демократите искат по-строг конгресен надзор върху военните назначения, разходи и военни правомощия. Сенатор Джак Рийд казва, че още Камарата на представителите може да премахне ключови за Украйна текстове и съответно в Сената няма да има значение какво ще се гласува.

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Републиканската заплаха не е само блъф, защото американският бюджет за отбрана би трябвало да се гласува през първата седмица на декември. А новият Конгрес, в който демократите ще са мнозинство, ще поеме правомощията си чак от януари, 2027 година.

Междувременно Bloomberg публикува материал, според който Вашингтон вече е питал Киев дали Украйна би отстъпила цял Донбас на Русия, но в замяна да влезе в НАТО. Американски представители смятат, че силните гаранции за сигурност за Украйна и споразумение с Москва относно архитектурата на сигурността на Европа биха могли да отключат по-широко териториално споразумение. Разглеждат се и икономически стимули за двете страни. Очаква се американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър да обсъдят следвоенните гаранции с украински и европейски представители в Берлин. Но от руска страна, зам.-външният министър Сергей Рябков изрично каза, че няма начин Кремъл да се съгласи Украйна да влезе в НАТО - ОЩЕ: Двуличието на САЩ пред заплахата за Европа от Путинова Русия лъсна ярко (ОБЗОР - ВИДЕО)