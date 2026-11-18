Съединените американски щати и още 6 държави се въздържаха от резолюцията за предотвратяване и премахване на всички форми на насилие срещу жени и момичета, става ясно от гласуването по време на 45-ото заседание на Третия комитет на 81-ата сесия на Общото събрание на ООН, което се проведе на 17 ноември 2026 г. Единствено Сомалия е гласувала "против". "За" документа гласуваха 175 държави.

The U.S. was among just seven countries that voted against or abstained from a UN resolution aimed at combating violence against women and girls. Washington abstained, citing objections to references to abortion and reproductive health, and said it recognizes only two genders: male and female. — Clash Report (@clashreport) November 18, 2026

Причината за гласуването на САЩ: Позицията им за абортите

Малко по-късно Мисията на САЩ към ООН обясни защо Вашингтон е гласувал по този начин за резолюцията.

САЩ подкрепят усилията за прекратяване на насилието срещу жени и момичета, включително чрез финансиране на съществуващи двустранни и многостранни програми. ОЩЕ: Достъпно в аптеките хапче за аборт предизвика спор в САЩ

"Разочароващо е да се види противоречивата терминология „сексуално и репродуктивно здраве“ и понятието „безопасен аборт“ в оперативния параграф 4 на тази резолюция. Съединените щати вярват в правната защита на неродените деца. Няма международно „право на аборт“, нито под това наименование, нито под други термини като „сексуално и репродуктивно здраве“. Нито пък има задължение от страна на държавите да финансират или улесняват абортите, се посочва в обяснението.

"Моята делегация разбира употребата на термина „пол“ в тази резолюция като отнасяща се само до двата пола – мъжки и женски", казва в обюяснението Кали Гастейгер, дипломат и съветник по правата на човека и социалните въпроси в Постоянното представителство на САЩ към ООН. ОЩЕ: Вече има фаворит за нов генерален секретар на ООН: За първи път може да е жена