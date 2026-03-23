Тръмп за 200 млрд. долара за още война в Иран: "Винаги е хубаво да ги имаш, а и демократите подпалват света" (ВИДЕО)

Защо Доналд Тръмп и администрацията му искат от Конгреса допълнително отпускане на 200 милиарда долара за операция "Епична ярост", ако войната в Иран "приключва", както твърди от няколко дни насам републиканецът? Този логичен въпрос му бе зададен от репортер на 23 март, а президентът на САЩ отвърна в свой стил - без конкретика и обвинявайки опонентите си за дела, които самият той върши.

"Винаги е хубаво да ги имаш. Светът е много разпален, а демократите го разпалват. До голяма степен демократите го разпалват… "Ислямска държава" се справя много добре", отговори Тръмп.

😀 Trump was asked why $200 billion is needed if “the war is ending”



“It’s always nice to have. The world is very inflamed, and the Democrats inflame it. Largely, the Democrats inflame it… ISIS has done very well,” Trump said in response.



Преговори, които никога не са се състояли?

Отделно американският държавен глава коментира горещата тема от войната срещу Иран, а именно неговото отстъпление. В продължение на 5 дни няма да има военни удари срещу иранските електроцентрали и енергийна инфраструктура, защото от администрацията му са провели "добри и продуктивни" разговори с Техеран, каза той по-рано. И докато пазарите реагираха рязко на новината, Ислямската република обвини Тръмп в лъжа - според Иран не са се водели никакви преговори, просто американският лидер се уплашил.

А преди това Тръмп беше дал краен срок, изтичащ малко преди полунощ наше време на 23 март - Техеран да отвори Ормузкия проток, иначе САЩ щели да обстрелват ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура. Иран отвърна, че ще в такъв случай ще поразява цялата енергийна инфраструктура и тази, обезсоляваща вода, в региона - в Израел и в съседните държави в Персийския залив, снабдяващи американските военни бази.

Вследствие на всичко това Тръмп каза пред репортери на Bloomberg, че последният кръг от преговори с Иран се е състоял снощи. Според него в дискусиите са участвали специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър (зет на Тръмп), а споразумение с Иран можело да бъде постигнато в рамките на пет дни или дори по-рано.

Според Техеран думите на Тръмп са опит да се понижат цените на горивата и да се спечели време за военни планове. „Ние не сме страната, която започна тази война, и всички подобни искания трябва да бъдат отправени към Вашингтон“, обявиха от иранския режим.

