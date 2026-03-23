Иран: Тръмп лъже, никакви преговори не се водят

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви преди час, че е дал заповед за отлагане на ударите срещу иранските електроцентрали с пет дни - само часове преди да изтече крайният срок на ултиматума му. В съобщението си в социалната си мрежа Truth Social, написано в типичния му маниер изцяло с главни букви, Тръмп казва, че е инструктирал Министерството на отбраната да отложи ударите в очакване на резултата от преговорите.

Само че ирански източници заявиха, че не е имало пряка комуникация със САЩ или чрез посредници по този въпрос. Иранската информационна агенция Fars, позовавайки се на неназован източник от държавното ръководство на Иран, съобщи, че Тръмп се е оттеглил, след като е чул, че Иран ще отговори на удара, като атакува цялата енергийна и обезсоляваща инфраструктура в региона - в Израел и в съседните държави в Персийския залив, снабдяващи американските военни бази.

Тасним информира, че Тръмп е бил посъветван "чрез натиск от финансовите пазари" и допълни, че Иран ще продължи да се брани, "докато е налице необходимото възпиране".

Източник, запознат с военните планове на Израел, твърди пък, че Израел вероятно ще последва Вашингтон и ще преустанови всякакви нападения срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура в очакване на преговорите. От кабинета на премиера Бенямин Нетаняху не са отговорили на искане за коментар по този въпрос, отправено от Ройтерс.

