Войната в Украйна:

Тръмп загуби войната и показа на Иран как може да стисне света за гърлото

09 април 2026, 23:41 часа 587 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Американският президент Доналд Тръмп показа, че не може да победи Иран, въпреки огромното военно превъзходство на САЩ и Израел. Победата в една голяма война изисква интелигентност и воля. Слабоумният истерик е неспособен на победа. Това са думи на руския социолог Игор Ейдман в телеграм канала му. Ето какво още пише той

"Тръмп не получи нищо от Иран. Иран вече официално приватизира Ормузкия проток, ще начислява такси за преминаване през него и бързо ще се възстанови с помощта на Китай и Русия. Нещо повече, ислямският режим осъзна колко много зависи световната икономика от него, колко лесно е да я стисне за гърлото. Иран сега може да се превърне в глобален рекетьор, изискващ каквото си поиска - защото в противен случай ще блокира протока.

Иран е мотивиран драстично да ускори ядрената си програма. Само бързото развитие на собствените му ядрени оръжия може да стане гаранция за режима срещу нови американско-израелски удари. А Русия на Путин е заинтересована да му помогне да постигне това, за да запази най-близкия си съюзник.

И Израел не постигна нищо. Но на Нетаняху му е изгодна вечна война с тактически постижения, които могат да бъдат представени на избирателите му като победи, дори без никакъв шанс за стратегически успех."

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Доналд Тръмп Бенямин Нетаняху Ормузки проток война Иран
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес