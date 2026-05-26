Най-бавният хищник: В Китай са открити следи от стъпки на динозавър, който се е движил със скоростта на костенурка

В провинция Хебей, Китай, учени са открили следи от хищнически динозавър, който се е движил със скорост от приблизително 1 км/ч. Това може да е един от най-бавните тероподи, известни на науката. За това пише изданието Interesting Engineering.

В Северен Китай изследователи потвърдиха съществуването на едно от най-големите находища на отпечатъци от динозаври в страната. То е открито в квартал Сюанхуа в град Джандзякоу в провинция Хъбей. Обектът обхваща приблизително 30 000 квадратни метра и съдържа над 5000 отпечатъка.

Сред тях учените открили следи, оставени от малък, хищнически теропод динозавър, който се движел много бавно - с около 1 км/ч. Това е приблизително еквивалентно на скоростта на ходене на костенурка. Откритието оспорва общоприетото схващане за хищните динозаври като постоянно пъргави ловци. Изследователите смятат, че следите разкриват типичното им поведение в дивата природа преди повече от 100 милиона години.

Според местни геоложки проучвания, на мястото са открити отпечатъци както от завроподи, така и от тероподи. По-късно учените откриха още два отпечатъка на 1,5 и 2,25 километра от първоначалното място на откритието.

Международен екип от изследователи от Китай, Бразилия и Австралия е изследвал 27 добре запазени следи от трипръсти крака с дължина от 10,1 до 26,7 сантиметра. Тези следи са известни като гралаторни следи – типични следи от малки тероподи.

Скалите, в които са запазени отпечатъците от стъпки, принадлежат към формацията Тучендзъ и се оценяват на 154–134 милиона години.

Учените са получили най-интересния резултат на третото място. Изследователят Син Лида от Китайския университет по геонауки в Пекин и неговите колеги са измерили пет добре запазени отпечатъка и са установили, че дължината на крачката на динозавъра е била само 32–46 сантиметра.

Въз основа на тези данни учените изчислили, че животното се е движило със скорост приблизително 0,28 метра в секунда или около 1 км/ч. Според изследователите това е най-бавното движение на теропода, регистрирано в подобни геоложки слоеве.

За сравнение, други малки динозаври от този период са могли да тичат със скорост от 9-14 км/ч. А най-бързите сухоземни динозаври, щраусоподобният теропод Ornithomimus, са могли да достигнат скорост от 70-80 км/ч. Смята се, че велоцирапторите са достигали скорост от около 60 км/ч.

Учените не вярват, че откритият динозавър е бил по природа бавен. Те предполагат, че животното може да се е движило предпазливо, например докато е търсило плячка или е наблюдавало околностите си. Изследователите отбелязват, че за разлика от костите, отпечатъците от стъпки могат да запазят отделни моменти от поведението на животните.

