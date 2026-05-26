В Швеция автономен електрически автобус вози пътниците... 1 час, после катастрофира (СНИМКИ)

В Швеция автономен електрически автобус от градския транспорт е катастрофирал още в първия ден от въвеждането си в употреба. Сблъскал се е с трамвай, но за щастие пострадали няма.

Произведеният от турска компания автономен автобус е ударен отзад от трамвай в шведския град Гьотеборг само час, след като започна да превозва пътници, съобщиха местните транспортни власти.

Автобусът е спрял рязко, след което е бил ударен от трамвая, обясни говорителят на компанията за обществен транспорт Патрик Чи.

Още: Българският INSAIT променя начина на мислене на автономните автомобили

Серизони въпроси за сигурността

Макар при инцидента да няма пострадали, случаят поставя въпроси за интеграцията на автономните превозни средства в градската среда, тъй като градът току-що започна едногодишен тест на подобни автобуси.

На кадри от мястото на инцидента се виждат повреди по превозното средство и предупреждение на задната му част: "Спазвайте дистанция! Автобусът може да спре внезапно".

По време на движението в автобуса е имало и човек зад волана, готов да поеме управлението при необходимост.

Още: Mercedes започва тестове в Китай на ниво 4 на автономно шофиране

Веднага след случая автономният автобус е изваден от експлоатация за проверка. Машината е била в движение в централната част на Гьотеборг от края на март, но едва днес е започнала да превозва пътници. Изпитанията са одобрени от шведската транспортна агенция и трябва да продължат до 31 юли 2027 г., предаде БНР.

Подобни автономни превозни средства в Европа се движат с разрешения, издавани на местно ниво - за конкретни градове и маршрути, често по ограничени трасета.

Към момента Европейският съюз не е дал общо разрешение за масово използване на автономен обществен транспорт или роботаксита.