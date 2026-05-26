В Швеция автономен електрически автобус вози пътниците... 1 час, после катастрофира (СНИМКИ)

26 май 2026, 10:43 часа 444 прочитания 0 коментара
В Швеция автономен електрически автобус от градския транспорт е катастрофирал още в първия ден от въвеждането си в употреба. Сблъскал се е с трамвай, но за щастие пострадали няма.

Произведеният от турска компания автономен автобус е ударен отзад от трамвай в шведския град Гьотеборг само час, след като започна да превозва пътници, съобщиха местните транспортни власти.

Автобусът е спрял рязко, след което е бил ударен от трамвая, обясни говорителят на компанията за обществен транспорт Патрик Чи.

Серизони въпроси за сигурността

Макар при инцидента да няма пострадали, случаят поставя въпроси за интеграцията на автономните превозни средства в градската среда, тъй като градът току-що започна едногодишен тест на подобни автобуси.

На кадри от мястото на инцидента се виждат повреди по превозното средство и предупреждение на задната му част: "Спазвайте дистанция! Автобусът може да спре внезапно".

По време на движението в автобуса е имало и човек зад волана, готов да поеме управлението при необходимост.

Веднага след случая автономният автобус е изваден от експлоатация за проверка. Машината е била в движение в централната част на Гьотеборг от края на март, но едва днес е започнала да превозва пътници. Изпитанията са одобрени от шведската транспортна агенция и трябва да продължат до 31 юли 2027 г., предаде БНР.

Подобни автономни превозни средства в Европа се движат с разрешения, издавани на местно ниво - за конкретни градове и маршрути, често по ограничени трасета.

Към момента Европейският съюз не е дал общо разрешение за масово използване на автономен обществен транспорт или роботаксита.

Десислава Любомирова Редактор
