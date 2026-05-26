Спорт:

Имени дни през юни 2026 г.

26 май 2026, 10:38 часа 340 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Имени дни през юни 2026 г.

Съвсем скоро настъпва първият месец от лятото - толкова чакан заради морето, отпуските, слънцето и свободата на топлото време. Това е период, в който отбелязваме един от най-вълшебните празници - този на лековитите билки - Еньовден. Но има и други имени дни на хора с красиви имена. Запишете важните дати, намислете подаръци и пожелания и се пригответе за щуро празнуване! 

Имени дни през юни 2026 г. 

ОЩЕ: Най-оригиналните пожелания за имен ден

7 юни

На този ден празнуват мъже и жени с името Валери, Валерия.

10 юни 

Това е денят, в който празнуват дамите с името Антонина.

15 юни 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На този ден своя празник отбелязват - Августин, Витан, Витомир.

19 юни 

На този ден отбелязваме Петрови Заговезни. Празнуват Панайот, Панталей, Панчо.

20 юни 

Това е празникът на хората с името Бисер, Бисера, Наум.

21 юни 

На този ден своя празник отбелязват мъжете с името Явор, Ясен и дамите - Явора и Ясена.

24 юни 

На 24 юни отбелязваме Еньовден.  Празнуват всички билки – Биляна, Йоана, Янислав, Яна, Яница, Денислав, Деница, Деян, Ивета

29 юни 

На този ден празнуваме Петровден. Своя имен ден имат – Петър, Павел, Петя, Полина, Павлин, Кремена, Камен, Пенко

30 юни

На 30 юни отбелязваме Деня на всички български светии. Празник имат – Румен, Румяна, Крум, Чавдар, Асен, Аспарух, Апостол.

Имени дни 2026 г. 

Снимки: iStock

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
имен ден имени дни имен ден днес
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес