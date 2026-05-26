Съвсем скоро настъпва първият месец от лятото - толкова чакан заради морето, отпуските, слънцето и свободата на топлото време. Това е период, в който отбелязваме един от най-вълшебните празници - този на лековитите билки - Еньовден. Но има и други имени дни на хора с красиви имена. Запишете важните дати, намислете подаръци и пожелания и се пригответе за щуро празнуване!

Имени дни през юни 2026 г.

ОЩЕ: Най-оригиналните пожелания за имен ден

7 юни

На този ден празнуват мъже и жени с името Валери, Валерия.

10 юни

Това е денят, в който празнуват дамите с името Антонина.

15 юни

На този ден своя празник отбелязват - Августин, Витан, Витомир.

19 юни

На този ден отбелязваме Петрови Заговезни. Празнуват Панайот, Панталей, Панчо.

20 юни

Това е празникът на хората с името Бисер, Бисера, Наум.

21 юни

На този ден своя празник отбелязват мъжете с името Явор, Ясен и дамите - Явора и Ясена.

24 юни

На 24 юни отбелязваме Еньовден. Празнуват всички билки – Биляна, Йоана, Янислав, Яна, Яница, Денислав, Деница, Деян, Ивета

29 юни

На този ден празнуваме Петровден. Своя имен ден имат – Петър, Павел, Петя, Полина, Павлин, Кремена, Камен, Пенко

30 юни

На 30 юни отбелязваме Деня на всички български светии. Празник имат – Румен, Румяна, Крум, Чавдар, Асен, Аспарух, Апостол.

Имени дни 2026 г.

Снимки: iStock