Поръчали ЛСД през Telegram: Полицията с разкрития за фаталния случай в Благоевград

Не можем да си позволим повече да губим животите на нашите деца, нито можем повече да си позволим да гледаме това явление. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев относно трагичния случай в Благоевград. „Лицата са си поръчали преди месец по Telegram ЛСД и са чакали майката на домакина да не е вкъщи, за да се съберат и да направят купон“, разкри старши комисар Илия Тупаров от ОДМВР–Благоевград.

„Жалкото е, че обществото е пасивно. Купонът е започнал в 17:30 часа и никой в панелния блок не е подал сигнал, за да можем да реагираме. Ние не можем да покрием цялата област и обществото трябва да е по-критично, защото после хейтът е пълен“, каза той.

„Това е протичало няколко часа - имало е шум, имало е викове. Нека всеки си даде сметка - сигнал до 112 коства едно обаждане. По-добре е да не си сигурен, но да се обадиш, отколкото да оставиш една такава трагедия - да събираме деца по земята, паднали от 5-ия етаж“, каза Демерджиев.

От брифинга стана ясно, че задържаният не си спомня нищо от случилото се.

Добрата новина е, че състоянието на детето, което беше с опасност за живота, се подобрява.

„Дошли сме да работим и ще работим“, каза силовият министър.