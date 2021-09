Убежище в Канада за хора, помогнали в укритието на Едуард Сноудън

Супун Тилина Келапата и Надиика Диркуши Нонис пристигнаха в Торонто с децата си Сегумди и Динат и трябваше да заминат за Монреал, за да "започнат новия си живот", се казва в изявление на организацията с идеална цел For the Refugees. Семейството беше част от група от седем бедстващи бежанци от Шри Ланка и Филипините, живеещи в Хонконг, които въпреки това се съгласили да приютят Сноудън след поразителните му разкрития през 2013 г.

Ванеса Родел от Филипините и дъщеря й Киана получиха убежище в Канада през 2019 г. с помощта на For the Refugees, които лобираха Канада да приеме останалите, твърдейки, че са изправени пред преследване както в родината си, така и в Хонконг, защото са помогнали на Сноудън. Семейството на Келапата беше изправено пред депортиране, след като първоначалните им искания за получаване на бежански статут в Хонконг бяха отхвърлени.

Той говори за облекчението си, когато най-накрая намери място за постоянно убежище. "Толкова съм щастлив, че всичко свърши. Толкова съм щастлив да отида в Канада", цитира го „Саут Чайна морнинг пост“, преди той и семейството му да се качат на самолет в Хонконг. "Ние имаме нов живот, нашите деца сега имат бъдеще. Толкова сме благодарни в момента. Наистина, нямам думи ... Децата са толкова щастливи. Толкова съм благодарен."

Сноудън приветства новината за пристигането на семейството в Канада.

„Това е най -добрата новина, която съм чувал от много, много време“, написа той в Tуитър. „Трябва да донесем още един дом, преди да можем да кажем, че сме приключили, но не мога да ви благодаря достатъчно, че ни доведохте дотук“, добави той.

Седми член на групата, дезертьор от армията от Шри Ланка, Аджит Пушпакумара, остава в Хонконг, където „безопасността му все още е изложена на риск“, според For the Refugees, която поднови призива си към Отава да ускори одобряване за искането му за убежище. „Доволни сме от крайния резултат - поне за шест от седемте“, каза президентът на For the Refugees Марк-Андре Сегин пред АФП.

„Въпреки че приветстваме пристигането и началото на нова глава в живота на това четиричленно семейство, не можем да пренебрегнем факта, че Аджит е останал назад“, каза той. "Искаме Канада (отново) да постъпи правилно и да признае последния от ангелите пазители на Сноудън, преди да е станало твърде късно."

Робърт Тибо, адвокат на Пушпакумара в Канада, заяви, че неговият клиент има предстоящо заявление за канадска имиграция. "Трудността тук е, че Аджит е съвсем сам в момента и се пита защо случаят му отнема толкова време", каза той пред AФП.

Самият Тибо напусна Хонконг през 2017 г., заявявайки, че се страхува за безопасността си, след като представлява укривалите Сноудън бежанци в китайския бизнес център.

Сноудън разкри хиляди секретни документи, хвърлящи светлина върху огромно американско наблюдение, въведено след атентатите на 11 септември 2001 г. Той се озова в заседнал в Хонконг, след като медиите публикуваха констатациите му, първоначално в хотел, заобиколен от журналисти от цял свят. Групата бежанци се съгласили да го приютят за около две седмици, докато той успява да отлети за Русия, където живее сега. Ролята им в сагата беше разкрита едва във филма на Оливър Стоун за Сноудън от 2016 г., който ги остави в „постоянен страх и безпокойство“ в Хонконг, казаха от For the Refugees.