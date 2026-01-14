"Убийствата на цивилни в Иран са спрели": Тръмп се позовава на "надеждни източници"

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че "надеждни източници" са му докладвали, че иранските власти са се отказали от плановете си да екзекутират протестиращи, предадоха агенциите. Техеран обаче даде знак, че предстоят бързи съдебни процеси и смъртни наказания, отбелязва Асошиейтед прес. Ръководителят на иранската съдебна система Голамхосейн Мохсени-Еджеи днес заяви, че съдебните дела по бързото производство и екзекуциите на задържаните по време на общонационалните протести ще бъдат ускорени.

"Беше ни заявено, че убийствата в Иран спират – те са спрели – те спират", каза днес Тръмп. "И няма план за екзекуции, нито екзекуция, нито екзекуции – така ми казаха надеждни източници", добави американският президент.

Тръмп направи това изказване без да оповестява подробности. Ден по-рано американският лидер заяви, че правителството му ще предприеме подходящи действия в отговор на иранското правителство и добави, че "помощта е на път". От думите му обаче не стана ясно каква би могла да бъде реакцията на Вашингтон.

