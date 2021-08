Ураганът "Айда" потопи Луизиана - Ню Орлиънс е без ток, река Мисисипи почна да тече наобратно (ВИДЕО)

Хиляди хора избягаха от щата преди бурята, но в неделя сутринта бе вече твърде късно за напускане, посочва БГНЕС.

Това може да е бъде най-опасният ураган, връхлитал Луизиана от 1850-та година насам, каза губернаторът на щата Джон Бел Едуардс.

