В Чикаго започна 104-ия конгрес на македонските българи (ВИДЕО)

В Чикаго започва 104-ят Конгрес на Македонската патриотична организация в САЩ и Канада (МПО) – една от най-старите и авторитетни емигрантски организации в света, съобщи консулът ни в Чикаго Светослав Станков във "Фейсбук". "Поздравявам организаторите и участниците в този значим форум и им желая ползотворна работа!", написа той в социалната мрежа. Той определя МПО като жив мост между поколенията и пространство на толерантността, където нова и стара генерация емигранти от Македония се гордеят със своите корени и култура.

Основана в САЩ през 1922 г. от македонски българи, МПО носи в себе си завета на поколения бежанци от географската област Македония, които са се борили за свободата, независимостта и съхраняването на своята национална идентичност, разказва консулът.

МПО е сред най-демократичните и приобщаващи емигрантски организации, която приема за членове в своите редици всеки желаещ, който има корени от Македония и приема нейния Устав.

През годините МПО е била верен стожер на каузата на македонските българи и дълги десетилетия е подкрепяла дейността на последния лидер на историческото ВМРО – Иван Михайлов, включително издаването на неговите трудове, които остават важен извор за българската и европейската история.

МПО има и огромен принос за духовния живот на българската общност в Северна Америка – тя е построила десетки православни църкви в САЩ и Канада, голяма част от които днес са под омофора на Българската Патриаршия.