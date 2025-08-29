69 души се удавиха край Мавритания

Шестдесет и девет души се удавиха, когато кораб, пълен с мигранти, се преобърна край бреговете на Мавритания в началото на тази седмица, съобщиха в петък служители на бреговата охрана, предаде "Гардиън".

Инцидентът е станал късно във вторник, след като пътниците на лодката са забелязали светлините на крайбрежен град на около 80 км северно от столицата Нуакшот, което е накарало пътниците да се притиснат от едната страна на лодката, причинявайки нейното преобръщане, каза пред репортери Мохамед Абдалах, началникът на бреговата охрана.

„Когато мигрантите видяха светлините на „Мхейрат“, те се опитаха да се преместят в едната част на лодката, което доведе до нейното преобръщане“, каза Абдала.

Разбира се, че лодката е напуснала Гамбия преди седмица, превозвайки около 160 души, включително сенегалски и гамбийски граждани. ОЩЕ: Наплив на мигранти с лодки: Гърция и Frontex впрегнаха сили