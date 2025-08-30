Американският президентът Доналд Тръмп е подкрепил първо идеята за китайски миротворци в Украйна, предложена от руския диктатор Владимир Путин, съобщава в свой материал Financial Times. Източници съобщиха на изданието, че Тръмп уж е подкрепил идеята за разполагане на китайски миротворци в Украйна. По-специално, миналата седмица, на среща в Белия дом с президента Володимир Зеленски, той предложи да бъдат изпратени китайски войници в Украйна, които да наблюдават „неутрална зона“ по протежение на 1300-километровата фронтова линия.

Европейските лидери, според източниците, са отхвърлили плана, както и украинският президент. Зеленски и Европа преди това посочиха, че Китай предоставя на руския режим критична подкрепа във войната. ОЩЕ: След Русия и Близкия изток: Уиткоф получи покана да посети Украйна (СНИМКИ)

Белият дом отрича

„Това е невярно“, каза висш служител от администрацията, добавяйки, че „не е имало обсъждане на китайските мироопазващи сили“. Идеята е противопоставена на европейските столици и преди това беше отхвърлена от украинския президент Володимир Зеленски, предвид подкрепата на Китай за руската инвазия, допълва италианската информационна агенция ANSA. ОЩЕ: Китай отрече, че ще праща миротворци в Украйна

Идеята за миротворци от Китай

Русия за първи път заговори за миротворци от Китай през пролетта на 2022 г. по време на първите преговори с Украйна в Истанбул. Планирано беше „държавите-гаранти“ на мирното споразумение да бъдат САЩ, Великобритания, Франция, Китай и Русия. Въпреки това, много неща са се променили оттогава. По време на предложението Кремъл имаше значително влияние и окупира голяма част от украинската територия, а руски войски бяха разположени близо до Киев. Зеленски отхвърли исканията на Руската федерация и руски войници бяха изхвърлени чак отвъд границите на Беларус, освобождавайки голяма територия от окупаторите, пише РБК - Украйна. ОЩЕ: Диктатор в нужда се познава: Китай изглежда прекроява картата на Украйна