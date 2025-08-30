Войната в Украйна:

"Миротворци от Temu": Тръмп е подкрепил идеята на Путин за Украйна

30 август 2025, 00:20 часа 551 прочитания 0 коментара
"Миротворци от Temu": Тръмп е подкрепил идеята на Путин за Украйна

Американският президентът Доналд Тръмп е подкрепил първо идеята за китайски миротворци в Украйна, предложена от руския диктатор Владимир Путин, съобщава в свой материал Financial Times. Източници съобщиха на изданието, че Тръмп уж е подкрепил идеята за разполагане на китайски миротворци в Украйна. По-специално, миналата седмица, на среща в Белия дом с президента Володимир Зеленски, той предложи да бъдат изпратени китайски войници в Украйна, които да наблюдават „неутрална зона“ по протежение на 1300-километровата фронтова линия.

Европейските лидери, според източниците, са отхвърлили плана, както и украинският президент. Зеленски и Европа преди това посочиха, че Китай предоставя на руския режим критична подкрепа във войната. ОЩЕ: След Русия и Близкия изток: Уиткоф получи покана да посети Украйна (СНИМКИ)

Белият дом отрича

„Това е невярно“, каза висш служител от администрацията, добавяйки, че „не е имало обсъждане на китайските мироопазващи сили“. Идеята е противопоставена на европейските столици и преди това беше отхвърлена от украинския президент Володимир Зеленски, предвид подкрепата на Китай за руската инвазия, допълва италианската информационна агенция ANSA. ОЩЕ: Китай отрече, че ще праща миротворци в Украйна

Идеята за миротворци от Китай

Русия за първи път заговори за миротворци от Китай през пролетта на 2022 г. по време на първите преговори с Украйна в Истанбул. Планирано беше „държавите-гаранти“ на мирното споразумение да бъдат САЩ, Великобритания, Франция, Китай и Русия. Въпреки това, много неща са се променили оттогава. По време на предложението Кремъл имаше значително влияние и окупира голяма част от украинската територия, а руски войски бяха разположени близо до Киев. Зеленски отхвърли исканията на Руската федерация и руски войници бяха изхвърлени чак отвъд границите на Беларус, освобождавайки голяма територия от окупаторите, пише РБК - Украйна. ОЩЕ: Диктатор в нужда се познава: Китай изглежда прекроява картата на Украйна

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Китай САЩ миротворци мироопазващи сили война Украйна
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес