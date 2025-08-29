Войната в Украйна:

Въздушна тревога: Очертава се тежка нощ в Украйна (СНИМКА)

29 август 2025, 22:24 часа 332 прочитания 0 коментара
Въздушна тревога: Очертава се тежка нощ в Украйна (СНИМКА)

Вечерта на 29 август руски окупатори отново са изстреляли ударни дронове над територията на Украйна. В редица региони е обявена въздушна тревога поради заплахата от безпилотни летателни апарати, съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на Картата на въздушното предупреждение и Военновъздушните сили. Атаката идва след като в нощта срещу 28 август руските войски извършиха една от най-масираните комбинирани атаки срещу Киев. Руснаците атакуваха столицата с "Шахеди", крилати и балистични ракети.

Кои области са застрашени тази нощ?

Заплахата от атакуващи дронове на руските окупатори съществува в Сумска, Виническа, Черкаска и Полтавска области. В Одеска област се елиминират вражески разузнавателни дронове.

Като цяло въздушна тревога е обявена в Сумска, Виницка, Черкаска и Полтавска области, Донецка, Днепропетровска, Запорожка, Харковска, Кировоградска и Одеска области.

Очаква се масиран руски ракетен удар

Съществува и повишена заплаха от масиран руски ракетен удар в нощта срещу 30 август. Окупаторите подготвят за заминавания остатъците от стратегическата авиация - оцелелите бомбардировачи Ту-95МС и Ту-160. Мониторингови канали, които следят активността на стратовата авиация, съобщават за активност и преговори на бойни честоти. ОЩЕ: Идва ли краят на войната? Петролният гигант на САЩ вече мисли за завръщане в Русия

Първи информации за атаката

Междувременно в Сумска област вражеската атака предизвика масивен пожар, пострадал е местен жител, съобщи ДСНС - Украйна във "Фейсбук".

Русия отново удари жилищния сектор на Зноб-Новгородската общност на Шосткинския район. В резултат на обстрела са окупирани къщи и сгради.

Спасители бързо потушиха пожара. ОЩЕ: Руски пари за Украйна: ЕС е готов на риск с поглед към конфискация

