Слухове за корупция около ракетите "Фламинго": Какво се знае до момента?

Производителят на далекобойния дрон FP-1 и крилата ракета "Фламинго" Fire Point се е оплакал, че Украинското бюро за борба с корупцията е започнало разследване срещу него, поради опасения, че е подвела правителството относно цените и доставките, предава френския уважаван всекидневник Le Monde, позовавайки се на разследване на „Киев Индепендент". Производителят е потвърдил пред „Киев Индепендент“ съществуването на разследване, отбелязва украинският вестник, „но омаловажи значението му, отричайки обвиненията и представяйки разследването като основано на слухове, разпространявани от опоненти, и част от по-широки разследвания на системата за обществени поръчки в областта на отбраната на Украйна“, пише още френското издание.

Да, ама не

Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) официално е отрекло информацията, че се води разследване относно украинската крилата ракета „Фламинго", пише РБК - Украйна.

„В отговор на многобройни медийни запитвания, Ви информираме, че НАБУ и САП не провеждат разследване на ракетата „Фламинго“, спомената в медиите“, се казва в съобщението.

Подробности за фирмата - производител

Наскоро Украйна вече стартира масово производство на далекобойния ударен дрон FP-1 , който беше показан за първи път през май 2025 г. Този дрон вече се произвежда с темпове, които настигат големия руски производствен завод "Шахед" в град Алабуга. По-рано беше съобщено също, че Украйна е започнала масово производство на крилати ракети „Фламинго“. Новият продукт има бойна глава два пъти по-мощна от американските ракети „Томахоук“. Ракетата е преминала много успешно държавни изпитания.

Междувременно Fire Point нарасна от 18 на 2200 служители през периода 2023-2024 г. Миналата година компанията продаде дронове на Министерството на отбраната за 13,2 милиарда гривни (общо Министерството на отбраната похарчи 43 милиарда гривни за дронове през тази година).

