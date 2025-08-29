След повече от две години: Приключи разследването на влаковата катастрофа в Гърция

Съдебното разследване на железопътната катастрофа в Темпе, водено от апелативния съдия Сотирис Бакаймис, официално приключи, като се очаква процесът да започне през пролетта на 2026 г. То идва повече от две години след инцидента, който стана на 28 февруари 2023 г. Влакът от Атина за Солун, превозващ над 350 пътници, се сблъсква с товарен влак близо до централния град Лариса. Двата влака са пътували един срещу друг по един и същи коловоз в продължение на километри, без да задействат никакви аларми. Първоначално се твърдеше, че до инцидента се е стигнало заради дефектно оборудване и човешка грешка.

Какво показа разследването?

Разследването приключи след представянето на доклад от Звеното за разследване на палежи (DAEE) на пожарната служба, предава гръцкото издание Kathimerini. В доклада се посочва, че вторият локомотив и кабината на машиниста на товарния влак не са показали признаци на щети от пожар.

Вместо това, проверката на DAEE заключи, че останките са деформирани единствено от силата на сблъсъка, а не от изгаряне.

С представянето на доклада Бакаймис приключи съдебното разследване и призова адвокатите на всички страни да съберат досието по делото. ОЩЕ: Свалете им имунитета: Над милион гърци искат възмездие за тежката жп катастрофа

Снимка: iStock

Обвиняемите

Броят на обвиняемите по основното дело вече е 36. От тях 33 са обвинени в тежки престъпления, включително престъпление за нарушаване на транспорта, престъпление, което носи потенциална доживотна присъда, докато трима са обвинени в провинение.

Съдебни източници изчисляват, че предвид все още необходимите процедурни стъпки, делото вероятно ще стигне до съда през първите месеци на пролетта на 2026 г.

Отделно от основното съдебно производство са делата, свързани със сметището на мястото на катастрофата, с участието на бившия заместник-министър на министър-председателя Христос Триантопулос, както и делото срещу бившия министър на транспорта Костас Караманлис за неосигуряване на безопасността на железопътния транспорт. ОЩЕ: С национални стачки: Гърция отбелязва годишнината от влаковата катастрофа