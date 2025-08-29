Тръмп иска да сваля режима на Мадуро, готви операция

САЩ никога не са били по-близо до въоръжен конфликт с Венецуела, с напълно готова американска флотилия, която стои край бреговете им, а диктаторът Николас Мадуро се издирва и има награда от 50 милиона долара, съобщава американската медия Axios. Интригата е, че дори близките съветници на Тръмп не са напълно сигурни дали дипломацията на флота е операция за трафик на наркотици с нюанси на смяна на режима или операция за преврат в Каракас.

Тръмп стартира с дипломация спрямо Мадуро с оглед на петрола чрез специалния пратеник Ричард Гренел, бивш американски посланик в Германия при първия мандат на Тръмп. Но американският президент също така назначи Марко Рубио, хардлайнер против Мадуро, за държавен секретар и съветник по националната сигурност. „Можете само да си представите колко озадачени латиноамериканците гледат как се развива тази драма“, каза пред Axios Майкъл Шифтър, професор от Джорджтаун и експерт по региона.

С други думи - политиката на Тръмп днес се ръководи до голяма степен от Рубио, който е е твърдо против социалистическата кубинска изгнаническа общност в Маями. Според мирогледа на Рубио режимът на Мадуро се поддържа от кубинското разузнаване, докато Венецуела подкрепя кубинската икономика с евтин петрол. ОЩЕ: "Елате и ме хванете!": Мадуро с емоционален отговор на обявената от САЩ награда за ареста му (ВИДЕО)

Снимка: Getty Images

Какъв е планът?

Американският президент Доналд Тръмп е наредил седем военни кораба, превозващи 4500 души персонал - включително три разрушителя с управляеми ракети и поне една подводница - да се разположат във водите край Венецуела.

Axios отбеляза, че групата, изпратена до бреговете на Венецуела, включва 2200 морски пехотинци. Това едва ли е типично за операциите, насочени към борба с наркокартелите.

Според изданието основната надежда на американската администрация е, че Мадуро или доброволно ще се оттегли, или ще бъде отстранен от военни, които очакват да получат награди или да установят отношения с Вашингтон.

Пряка инвазия изглежда малко вероятна, но властите в САЩ почти сигурно очакват активно прихващане на подозрителни кораби, превозващи наркотици, близо до венецуелски води. "Някои лодки определено ще бъдат хванати или потопени", каза един източник пред журналисти.

Реакцията на Мадуро

Мадуро от своя страна вече обвини САЩ, че се опитват да свалят режима му. "Това, което те заплашват да направят срещу Венецуела - смяна на режима, военна терористична атака - е неморално, престъпно и незаконно", каза той.

Междувременно съюзникът на Мадуро в левия лагер, колумбийският президент Густаво Петро, разпространи репортаж в руски медии, обвиняващ САЩ, че възнамеряват да конфискуват петрола на Венецуела, допълва РБК-Украйна. ОЩЕ: Мадуро разполага 4,5 милиона военни, след като САЩ удвоиха наградата за залавянето му