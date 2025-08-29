След Русия и Близкия изток: Уиткоф получи покана да посети Украйна (СНИМКИ)

Специалният пратеник на Доналд Тръмп в Близкия изток и в Русия Стив Уиткоф беше поканен да посети Украйна в близко бъдеще, предава Le Monde. Поканата е отправена от Андрий Йермак, ръководител на администрацията на украинския президент. Той заедно с първия заместник-министър на външните работи на Украйна Сергей Кислица се срещнаха в Ню Йорк с Уиткоф.

На какво е готова Украйна

„Отворени сме за директни преговори на ниво лидери и сме готови да обсъдим широк кръг от въпроси. Вярваме, че е необходим международен натиск, за да се гарантира, че Русия е готова да постигне реален напредък към мир, включително провеждане на ключови срещи за мир на ниво лидери“ , каза Андрий Йермак в Telegram.

Последните идеи за Украюйна

40-километрова буферна зона между руските и украинските сили – това да е основополагаща част за бъдещо споразумение за мир в Украйна между Киев и Москва обмислят европейските лидери и Русия възприема. Това пише в нов свой материал Politico. Изданието цитира петима европейски дипломати, които уточняват, че идеята е една от няколко и че САЩ изглежда не участват в дискусиите за буферна зона. По-късно украинският президент Володимир Зеленски отхвърли предложенията на ЕС за буферна зона от 40-100 км, като каза, че съвременната война обезсмисля подобни концепции, тъй като тежките оръжия и безпилотните самолети вече нанасят удари на голямо разстояние, предаде платформата NOELREPORTS. Той добави, че ако Русия иска по-голяма дистанция, тя може да се оттегли по-дълбоко в окупираните територии. ОЩЕ: Няма смисъл: Зеленски отхвърля идеята за буферната зона с Русия (ВИДЕО)