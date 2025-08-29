Тръмп ескалира спора за бюджета с американския конгрес

Американският президент Доналд Тръмп предприе едностранни действия за отмяна на 4,9 милиарда долара федерално финансиране, разрешено от Конгреса, с което ескалира борбата за това кой контролира разходите на страната, предаде Reuters.

В писмо, публикувано онлайн късно в четвъртък, Тръмп е заявил пред председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън, че планира да спре финансирането на 15 международни програми.

Конституцията на САЩ предоставя финансови правомощия на Конгреса, който всяка година трябва да приема законодателство за финансиране на правителствените операции.