Войната в Украйна:

В Чикаго започна 104-ият конгрес на македонските българи (ВИДЕО)

29 август 2025, 22:34 часа 677 прочитания 0 коментара
В Чикаго започна 104-ият конгрес на македонските българи (ВИДЕО)

В Чикаго започва 104-ят Конгрес на Македонската патриотична организация в САЩ и Канада (МПО) – една от най-старите и авторитетни емигрантски организации в света, съобщи консулът ни в Чикаго Светослав Станков във "Фейсбук". "Поздравявам организаторите и участниците в този значим форум и им желая ползотворна работа!", написа той в социалната мрежа. Той определя МПО като жив мост между поколенията и пространство на толерантността, където нова и стара генерация емигранти от Македония се гордеят със своите корени и култура. 

Повече за организацията

Основана в САЩ през 1922 г. от македонски българи, МПО носи в себе си завета на поколения бежанци от географската област Македония, които са се борили за свободата, независимостта и съхраняването на своята национална идентичност, разказва консулът. 

МПО е сред най-демократичните и приобщаващи емигрантски организации, която приема за членове в своите редици всеки желаещ, който има корени от Македония и приема нейния Устав.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През годините МПО е била верен стожер на каузата на македонските българи и дълги десетилетия е подкрепяла дейността на последния лидер на историческото ВМРО – Иван Михайлов, включително издаването на неговите трудове, които остават важен извор за българската и европейската история.

МПО има и огромен принос за духовния живот на българската общност в Северна Америка – тя е построила десетки православни църкви в САЩ и Канада, голяма част от които днес са под омофора на Българската Патриаршия. ОЩЕ: Път назад: В Северна Македония започна дело срещу вписването на българите в Конституцията

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Канада САЩ Чикаго македонски българи МПО Македонска патриотична организация
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес