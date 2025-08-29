Джей Ди Ванс: Готов съм за президент, ако се случи "ужасна трагедия" с Тръмп (ВИДЕО)

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че е готов да управлява страната, ако - "не дай Боже" - нещо "ужасно" се случи с държавния глава Доналд Тръмп. "Да, винаги може да се случи нещо", отчете Ванс пред USA Today, когато беше попитан дали е готов да поеме поста при негативен сценарий с Тръмп, който вече оцеля след два опита за покушение. "Да, ужасни трагедии се случват. И ако, не дай Боже, се случи ужасна трагедия, не мога да си представя по-добро обучение на работното място от това, което получих през последните 200 дни", заяви вицето на републиканския президент.

Още: Ванс се похвали как "подготвил" Зеленски за втората му среща с Тръмп (ВИДЕО)

Вицепрезидентът на САЩ: "Тръмп ще изкара мандата си и ще направи велики неща"

Все пак Джей Ди Ванс подчерта: "Уверен съм, че президентът на Съединените щати е в добра форма, ще изкара остатъка от мандата си и ще направи велики неща за американския народ".

79-годишният Доналд Тръмп е най-възрастният човек, полагал клетва като президент. Ванс, от друга страна, е третият най-млад вицепрезидент в историята на САЩ.

Още: Тръмп свали охраната на Камала Харис

Джей Ди Ванс добави за Тръмп: "Той има невероятна енергия и макар че повечето хора, които работят около президента на Съединените щати, са по-млади от него, мисля, че всъщност той е последният, който си ляга, последният, който провежда телефонни разговори през нощта, и първият, който се събужда, първият, който провежда телефонни разговори сутрин".

Още: "Да не пречи на Тръмп": Мъск спира проекта си за нова партия в САЩ

🤡 JD Vance said he is ready to become president if a “terrible tragedy” happens to Trump



How do you like this kind of swap? pic.twitter.com/AlFfs35ow8 — NEXTA (@nexta_tv) August 29, 2025

Тръмп е с хронична венозна недостатъчност

Миналия месец Белият дом обяви, че на Тръмп е била поставена диагноза хронична венозна недостатъчност. Проблемът с кръвообращението е бил открит, след като е забелязано леко подуване в долната част на краката му: Доналд Тръмп е диагностициран със сериозно заболяване.

Прессекретарят на Белия дом Карълайн Лийвит направи изненадващото разкритие, докато коментираше спекулациите относно наскоро забелязаните синини по ръцете на Тръмп. Президентският лекар ги приписа на "леко дразнене на меките тъкани" от честото ръкуване и употребата на аспирин. Той посочи, че президентът е преминал различни тестове, които са изключили наличието на кръвни съсиреци и сърдечни проблеми.

"Важно е, че не са открити признаци за дълбока венозна тромбоза или артериална болест", заяви Лийвит пред репортери. "Не са открити признаци за сърдечна недостатъчност, бъбречно увреждане или системно заболяване".

Още: Джей Ди Ванс: Тръмп не иска гвардията да остане за неопределено време