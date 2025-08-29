Войната в Украйна:

"Путин ще изиграе Тръмп, ако...": Ето как вижда нещата Макрон

Еманюел Макрон заяви, че ако руският диктатор Владимир Путин не се срещне с Володимир Зеленски до понеделник, руският президент ще е „изиграл“ Доналд Тръмп, предаде френския уважаван всекидневник Le Monde. "Ако двустранна среща между Зеленски и Путин, „с която президентът Путин се е ангажирал пред президента Тръмп, не се проведе до понеделник, „вярвам, че това за пореден път ще означава, че президентът Путин е изиграл президента Тръмп и това не може да остане без отговор “, заяви Еманюел Макрон по време на пресконференция заедно с германския канцлер Фридрих Мерц.

Припомняме, че през август американският президент проведе среща с руския диктатор Владимир Путин, а след това и среща във Вашингтон със Зеленски и европейски лидери. След това той успя да започне преговори за съвместна среща между Путин и Зеленски.

Първоначално активно се обсъждаше форматът на тристранните преговори между Зеленски, Путин и Тръмп. След срещата на върха във Вашингтон обаче Тръмп предложи Зеленски и Путин първо да се срещнат без негово участие, но по-късно промени решението си. В крайна сметка до такава среща все още не се е стигнало. Среща Путин - Зеленски: Украинският президент обвини Кремъл в саботаж 

Какво предстои?

Той добави, че заедно с Мерц ще проведат разговор с американския президент през уикенда. „Ако следващата седмица установим, че за пореден път, след месеци на нарушени обещания, това не е така, ние много ясно бихме се застъпили за налагането на първични и вторични санкции“ срещу Русия, предупреди френският президент. 

„Въпреки интензивните дипломатически усилия, Русия не показва намерение да спре агресивната си война срещу Украйна“, подчертаха Париж и Берлин в съвместно изявление, предава Le Figaro. ОЩЕ: Няма смисъл: Зеленски отхвърля идеята за буферната зона с Русия (ВИДЕО)

Прогнозата на Мерц

Германският канцлер Фридрих Мерц не изключва, че войната на Русия срещу Украйна ще продължи още много месеци, става ясно от изявлението на Мерц е цитирано от Le Figaro. Според Мерц, ртньорите на Украйна са готови да продължат да ѝ помагат в случай на пълномащабна война. „Тази война може да продължи още много месеци. Във всеки случай трябва да се подготвим за това. Готови сме“, отбеляза Мерц. ОЩЕ: Руски пари за Украйна: ЕС е готов на риск с поглед към конфискация

Деница Китанова
