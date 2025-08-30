Радиоактивни скариди се появиха на пазара в САЩ

Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) разширява предупреждението си за радиоактивни скариди, изтегляйки от пазара още марки поради евентуално замърсяване, съобщи ABC News.

Федералната здравна агенция заяви по-рано тази седмица, че близо 18 000 торби замразени скариди Kroger Mercado Cooked Medium Peeled Tail-Off Shrimp и 26 460 пакета коктейлни скариди - и двете от базираната в Сиатъл, са били изтеглени от пазара поради потенциално замърсяване с радиоактивния изотоп цезий-137 (Cs-137).

По-ранни предупреждения предупреждаваха за замърсяване сред скаридите Great Value на Walmart и замразените скариди, продавани от калифорнийската компания Southwind Foods. ОЩЕ: Тайната съставка била отровна: 77-годишен продаде опасно сладко