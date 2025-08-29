Не иска мигранти: Тръмп гони стотици деца обратно в Гватемала (ВИДЕО)

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп предприема действия за репатриране на стотици гватемалски деца, които се намират под държавна закрила в САЩ, предава CNN, позовавайки се на множество източници, запознати с планирането, които описват мащаба на усилието като безпрецедентен. Това е поредната от поредица ходове, предприети откакто президентът Доналд Тръмп се завърна на поста си, фокусирани върху непридружените деца мигранти в Съединените щати.

Колко деца са засегнати?

Администрацията е идентифицирала над 600 деца от Гватемала под попечителството на Министерството на здравеопазването и социалните услуги, което е натоварено с грижите за тях, докато не бъдат освободени, за евентуално депортиране като част от пилотна програма, координирана с правителството на Гватемала, според два източника.

Смята се, че децата, на различна възраст, нямат родител в САЩ, въпреки че е възможно да имат роднина, каза един от източниците. ОЩЕ: Тръмп започва масово прехвърляне на нелегални мигранти в Гуантанамо, сред тях са и европейци от приятелски страни

Снимка: Getty Images/Guliver

Процедурата

Не е ясно каква имиграционна процедура планира да използва администрацията, за да отстрани децата, въпреки че обсъжданията са включвали доброволно напускане.

Вътрешно, властите наричат ​​преместванията репатриране, а не депортиране, съобщиха източници пред CNN, което предполага, че засегнатите деца не са отвеждани принудително. Защитници и бивши служители обаче изразиха скептицизъм относно разбирането на децата за тяхното отвеждане, особено защото много от тях нямат адвокати.

Тръмп готви операция в Чикаго срещу мигрантите

Администрацията на Тръмп се готви да проведе мащабна операция за прилагане на имиграционното законодателство в Чикаго още следващата седмица, според множество източници, запознати с планирането, което отбелязва поредната ескалация между президента и град, воден от демократите. Президентът Доналд Тръмп и неговите помощници многократно са критикували Чикаго заради политики, които ограничават сътрудничеството между местните власти и федералните имиграционни власти. Чикаго се бори с приток на мигранти по време на администрацията на Байдън след нарастващия приток по южната граница на САЩ и решението на губернатора на Тексас Грег Абът да транспортира мигранти до градове, ръководени от демократите. ОЩЕ: Мексико се противопостави на САЩ да изпращат мигранти в Гуантанамо