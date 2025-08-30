Войната в Украйна:

Застрашена ли е Камала Харис след като Тръмп й свали охраната?

Президентът Доналд Тръмп отмени охраната на бившата вицепрезидентка Камала Харис от Тайните служби седем месеца след като тя напусна поста си след неуспешната си президентска кампания. По закон -  Тайните служби на САЩ предоставят на бившите вицепрезиденти и техните семейства шест месеца защита след края на мандата им, пише BBC.\

Ходът вече предизвика противоречия, като губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм и кметът на Лос Анджелис Карън Бас го нарекоха политически мотивиран.

Байдън сам удължи охраната си

Досега нито Байдън, нито Харис са коментирали причините за удължаването на охраната ѝ след задължителните шест месеца.

CNN съобщи, че Байдън я е удължил с една година с неразкрита досега директива, преди да напусне поста си. От правна гледна точка, Байдън е имал право да го направи.

Според закон, приет през 2008 г., Тайните служби могат да предоставят защита на бивши вицепрезиденти, техните съпрузи/съпруги и всички деца под 16-годишна възраст след напускане на поста.

Въпреки че законът гласи, че защитата не трябва да продължава повече от шест месеца, министърът на вътрешната сигурност има правомощието да разпореди „временна защита“ в ситуации, когато „информация или условия налагат такава защита“. ОЩЕ: Тръмп свали охраната на Камала Харис

Харис е изправен пред повишени рискове?

Източници, запознати с настоящата ситуация, са съобщили на CBS, американския новинарски партньор на BBC, че скорошна оценка на заплахите не е открила нищо тревожно, което да наложи удължаване на мерките за сигурност на Харис. Но някои от екипа на Харис съобщават, че са се притеснявали, че като първата жена и цветнокож човек, заемаща поста вицепрезидент и като кандидат в оспорвани, емоционално заредени избори - тя е изправена пред допълнителни заплахи.

Редица заплахи срещу Харис бяха оповестени публично по време на нейния мандат и като кандидат за президент през 2024 г. Няколко мъже бяха арестувани и обвинени в отправяне на онлайн заплахи срещу нея през 2024 г., например, а през 2021 г. жена от Флорида се призна за виновна в отправяне на заплахи срещу Харис и призна, че е изпратила видеоклипове на затворения си съпруг, на които показва огнестрелни оръжия и казва, че „убийство“ може да бъде извършено в рамките на 50 дни.

През март, след като Харис напусна поста си, мъж от Флорида също беше арестуван, след като се твърди, че я е заплашил да я убие със снайперска пушка. ОЩЕ: Камала Харис обяви дали ще се кандидатира за губернатор на Калифорния

Деница Китанова
