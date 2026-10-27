В навечерието на вота: Хакер се опитва да пробие системата на Федералната избирателна комисия на САЩ

Хакер се опитва да проникне в системите на Федералната избирателна комисия на САЩ (FEC), поради което агенцията е принудена временно да спре своите онлайн услуги, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на комисията. В изявлението се посочва, че към момента електронната система за подаване на документи не работи, а екипът ѝ полага активни усилия за възстановяване на услугата, информира БТА.

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В съобщение за състоянието на системите, публикувано от Федералната избирателна комисия, се отбелязва, че системата за подаване на документи е недостъпна от около 22:00 ч. източноамериканско време в понеделник (04:00 ч. българско време днес). Американската Агенция за киберсигурност и сигурност на инфраструктурата (CISA), както и Федералното бюро за разследване засега не са коментирали случая, отбелязва Ройтерс.

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