Цирк в ООН - посланикът на САЩ крещи на външния министър на Куба: Назад! (ВИДЕО)

Американският посланик в ООН Майк Уолц и кубинският външен министър Бруно Родригес Пария влязоха в разгорещена разпра в Общото събрание на ООН. Това стана по време на дебат относно десетилетното ембарго на САЩ срещу Куба. Двамата си размениха остри реплики, докато водещите заседанието се мъчеха да ги усмирят.

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Уолц се изяви като истински каубой с вик: "Аз съм представител на Съединените американски щати - назад. Отстъпете, г-н посланик". Припомняме, че Уолц беше съветник по националната сигурност на американския президент Доналд Тръмп, докато не "вкара без да иска" в поверителен чат в приложението Signal главния редактор на The Atlantic Джефри Голдбърг, който разкри как там американският военен министър Пийт Хегсет съобщава куп детайли за предстояща операция срещу йеменските бунтовници хути, които уж трябва да са секретни - ОЩЕ: Тръмп официално обяви каква е съдбата на Майк Уолц

#EN6 | #Internacionales Momentos de tensión entre el representante permanente de EE.UU. ante la ONU, Mike Waltz, con el embajador de Cuba, Bruno Rodríguez, quien llamaba al orden al considerar ofensivo el discurso de Waltz. La ONU discute poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba. Fuente: ONU — El Noticiero (@elnoticiero_6) October 27, 2026

Зародишът на скандала

Уолц изнесе реч, с която атакува властимащите в Куба и показа снимки на покойния вече кубински диктатор Фидел Кастро и на настоящия президент Мигел Диас-Канел, на които те носят луксозни часовници Rolex. Уолц заяви, че докато обикновените кубинци страдат от недостиг на храна и икономическа мизерия, комунистическият елит в Куба тъне в лукс. Американският посланик в ООН категорично каза, че няма блокада на САЩ по отношение на Куба - защото няма пръстен от военни кораби, които да не допускат нищо да отива до острова или да излиза от там.

В отговор Бруно Родригес се насочи директно към трибуната и обвини американския представител в лъжа. Тогава Уолц викна "Назад" и продължи: "Това е Америка. Това са Обединените нации. Това не е вашата комунистическа диктатура". Той обвини кубинския дипломат, че се опитва да използва същите методи на сплашване, каквито режимът прилага спрямо политическите затворници в Куба.

Скандалът се пренесе и сред екипите им. Член на кубинската делегация нападна говорителя на Уолц (Джей Пи Фрайър), опитвайки се да изтръгне мобилния му телефон, с който той записваше случващото се, предаде Анадолската агенция.

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