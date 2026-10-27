Тръмп дава политическо убежище на загубилия президентските избори в Бразилия Болсонаро?

Загубилият изборите за президент на Бразилия Флавио Болсонаро планира да потърси политическо убежище от администрацията на американския президент Доналд Тръмп. Това съобщават редица агенции, като се позовават на свои източници. Според различни информации, Болсонаро вече е отлетял със семейството си от Бразилия, като вероятно се е насочил към Аржентина, откъдето ще отпътува за САЩ.

По-рано властите в Бразилия постановиха на Болсонаро да предаде паспортите си на федералната полиция. След като той не изпълни това, документите са били анулирани, съобщава Ройтерс, позовавайки се на два източника, запознати със случая. Най-големият син на бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро обяви в понеделник, че полицията е поискала да предаде паспортите си след решение на съдията от Върховния съд Александре де Мораес.

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Флавио Болсонаро е обект на разследване за предполагаемо пране на пари. Той отрича да е извършил нарушение. Според информацията на Ройтерс сенаторът е загубил балотажа на президентските избори в неделя срещу действащия държавен глава Луиз Инасио Лула да Силва. Към вторник местонахождението на Флавио Болсонаро остава неизвестно.

Според запознати, Болсонаро планира да поиска политическо убежище от администрацията на Тръмп, след като се твърди, че е напуснал Бразилия със семейството си и е отишъл в Съединените щати, съобщи бразилският вестник Metropoles. Според доклада, малка група съюзници в Бразилия и САЩ координирали операцията и се свързали с администрацията на Тръмп, за да си осигурят подкрепа.

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Бразилските власти не са открили официален запис за неговото заминаване. Съобщава се, че пътуването е станало, след като Болсонаро е пропуснал крайния срок за предаване на паспортите си, което е накарало Федералната полиция да ги анулира и да уведоми съда за неспазването на срока. Сенаторът отрече да е извършил неправомерни действия в разследването, което е в основата на ограниченията. Местонахождението му и информацията дали действително е напуснал Бразилия остават непотвърдени.

Бягство през Аржентина към САЩ

Колумнистка на „Фоля де Сан Пауло“ Моника Бергамо съобщи във вторник, че членове на близкото обкръжение на семейство Болсонаро са били уведомени, че той е напуснал Бразилия и е заминал за Аржентина с намерението да продължи към Съединените щати. „Метрополес“ отделно цитира хора, близки до семейството, които казват, че той е „на път за САЩ“ и че „самолетът е във въздуха“. UOL съобщи, че източник, близък както до администрацията на Тръмп, така и до семейство Болсонаро, е бил наясно с предполагаемото заминаване.

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Аржентинският вестник Infobae съобщи, че сенаторът може да е влязъл в страната, използвайки националната си лична карта, която може да се използва за пътуване между държавите-членки на Меркосур. В доклада се казва, че се е очаквало той да се качи на полет от Пуерто Игуасу до Маями.

Излитането на частния самолет остава неясно

Съобщаваният маршрут е включвал Gulfstream G400, управляван от Baires Fly, с регистрация LV-JQW. Самолетът е кацнал в Пуерто Игуасу в 23:45 ч. на 26 октомври, според информация за проследяване на полетите, цитирана в докладите, но не е излетял отново. Пилот съобщил на Folha, че служител на летището е казал, че името на Флавио фигурира в списъка с пътниците, въпреки че полето за документа му за самоличност е празно.

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