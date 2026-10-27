Радар за икономика: Най-важните новини на 27 октомври 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 27 октомври 2026 г.

Румен Радев обясни защо няма да покаже Бюджет 2027 преди балотажа - с "тежки преговори" отстоява вижданията си пред ЕК

Премиерът Румен Радев обясни защо правителството му няма да представи бюджета за 2027 г. преди балотажа на президентските избори на 1 ноември (неделя), преди който той открито агитира за Илияна Йотова срещу Андрей Гюров. По време на Софийския икономически форум министър-председателят каза, че Бюджет 2027 ще бъде представен следващата седмица, а после съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов обвини властите, че с това нарушават закона, "за да опитат да спасят загубата на Йотова". Критики дойдоха и от други политици и общественици.

Още: Румен Радев обясни защо няма да покаже Бюджет 2027 преди балотажа - с "тежки преговори" отстоява вижданията си пред ЕК

Българите с все повече спестявания в банките

Българите разполагат с все повече спестявания в банките. Данни на Българската народна банка сочат, че депозитите на домакинствата в българската банкова система нарастват с 16,2% на годишна база до 57,22 млрд. евро към края на месец септември 2026 година. Темпът на растеж се забавя спрямо предходния месец, когато годишният прираст бе 17,2%.

Още: Българите с все повече спестявания в банките

Еврото удари седмично дъно и се доближи до най-ниските нива за последния месец

На 12 октомври еврото слезе на най-ниските си равнища, записвани от 16 май 2025 г. насам, като курсът падна до 1,1154 спрямо щатския долар. Оттогава насам единната европейска валута ту прескача психологическата граница от 1,12 спрямо американската, ту слиза под нея. В понеделник, 26 октомври, еврото мина отново под тази кота, а във вторник, 27 октомври, продължи спада си още надолу, стигайки най-ниското ниво за последната седмица и доближавайки се до месечното дъно.

Снимка: Envato

Още: Еврото удари седмично дъно и се доближи до най-ниските нива за последния месец

Цената на петрола с две резки промени от началото на деня: дори преговорите за мир в Близкия изток не помагат

Цените на петрола първо спаднаха, а после се качиха нагоре във вторник (27 октомври) спрямо понеделник. Те се влияят от подновените дипломатически усилия за прекратяване на войната между САЩ и Иран, които дават надежда за деескалация на по-широкия регионален конфликт - в рамките му подкрепяните от Техеран йеменски бунтовници хути нанасят удари срещу Саудитска Арабия. Фючърсите с доставка през декември на международния еталон „Брент“, който е референтен за Европа, първо отбелязаха спад от 0,87% до 114,80 долара за барел, но към 9:37 ч. българско време се търгуват за 116 долара за барел. Вчера "Брент" затвори при цена 115,81 щатски долара.

Още: Цената на петрола с две резки промени от началото на деня: дори преговорите за мир в Близкия изток не помагат

"Пропукването на корпоративния модел": Microsoft ще освободи 60 000 служители

Microsoft предлага на близо 60 000 свои служители доброволно напускане срещу обезщетение. Това е част от поредния опит на компанията да намали числеността на персонала си, без да прибягва до принудителни съкращения.

Още: "Пропукването на корпоративния модел": Microsoft ще освободи 60 000 служители