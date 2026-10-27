"Ще отговаряте дори за 1 барел руски дизел": Заплаха от конгресмен в САЩ

Още едно предупреждение получи американската петролна индустрия, ако внесе руския дизел съгласно сделката на Доналд Тръмп с колегата му Владимир Путин. Този път предупреждението дойде от Джейми Раскин, висш член на Комисията по правосъдие на Камарата на представителите, съобщи Politico. Раскин е изпратил писмо до Американския петролен институт и Американската асоциация за горива и нефтохимикали, в което заявява, че петолните компании ще бъдат "подведени под отговорност", ако внесат дори един барел руско дизелово гориво.

Раскин, който е демократ от Мериленд, се очаква да председателства влиятелната Комисия по правосъдие, ако демократите получат контрол над Камарата на представителите на изборите следващата седмица. Той е поредният законодател, който предупреждава индустрията да не внася или рафинира руско гориво, предмет на санкции от страна на САЩ.

Копие от писмото е било изпратено и до ръководителя на Търговската камара на САЩ.

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