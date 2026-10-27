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Прогноза за времето - 28 октомври 2026 г. (сряда)

27 октомври 2026, 23:11 часа 659 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Прогноза за времето - 28 октомври 2026 г. (сряда)

През нощта и утре времето ще бъде предимно облачно. Дъжд ще вали главно в Северна България и крайните източни райони. Ще духа слаб и умерен северозападен, през деня в Източна България и по долината на Струма северен вятър. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 4° и 9°, по Черноморието до 11°, а максималните: в Северна България между 8° и 13°, в Южна и по Черноморието между 12° и 17°. В София минимална температура около 5°, максимална - около 10°.

Атмосферното налягане е средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Облачно в планините

В планините ще бъде предимно облачно. Главно в Стара планина, Витоша, Рила и Пирин ще вали сняг, под 1500-1700 метра – дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.

Слаб дъжд по морето

По Черноморието ще бъде облачно с валежи, предимно слаби. Ще духа слаб и умерен, предимно северен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-17°. Температурата на морската вода е 17°-18°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ

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прогноза за времето
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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