Край на изборния ден в Израел: Какво показват първите данни? (ВИДЕО)

Приключи изборният ден в Израел. Появиха се и първите резултати от екзитпола в страната. Според данните, по всичко изглежда, че за момента няма ясен път към мнозинство от 61 места за блока на досега управлявалия Бенямин Нетаняху, като четири от петте основни мрежи му дават между 50 и 55 места.
EXPLAINER: Israel’s exit polls show no clear path to a 61-seat majority for Benjamin Netanyahu’s bloc, with four of the five main networks giving it 50–55 seats. Kan 11, Channel 12 and Channel 13 each put the Netanyahu bloc at 50 seats. The Jewish opposition parties get 52–53 and the Arab-led parties 17–18. Channel 14, which is close to Netanyahu, is the outlier: it gives his bloc 60 seats, one short of a majority, against 43 for the opposition. i24NEWS, whose breakdown is only partial, has it at 55–49. If actual results match the polls, the opposition could only reach a majority with the backing of Arab-led parties, which makes coalition talks likely to be long and difficult.— Clash Report (@clashreport) October 27, 2026
Всяка от телевизиите – Kan 11, Channel 12 и Channel 13 дават на блока на Нетаняху около 50 места. Еврейските опозиционни партии получават около 52 – 53, а арабските партии – 17–18 места. Channel 14, която е близка до Нетаняху, е изключението: тя дава на неговия блок 60 места, само с едно по-малко от мнозинство, срещу 43 за опозицията. i24NEWS, чието разпределение е само частично, дава на Нетаняху около 55 места.
🇮🇱 Parliamentary elections begin in Israel — Netanyahu fights to stay in power Polling stations opened across Israel this morning. For Prime Minister Benjamin Netanyahu, this is one of his biggest political tests in years. Israelis are voting after the October 7, 2023 Hamas attacks, the war in Gaza, the conflict with Iran, and Israel's growing international isolation. Netanyahu's main rival is former military chief Gadi Eisenkot, who leads an alliance of right-wing and centrist political forces. According to pre-election polls, the race between the rival blocs remains tight. Neither side is guaranteed a majority, meaning coalition negotiations could ultimately determine who forms the next government. Polling stations close at 10 p.m. local time.— NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2026
По-рано днес самият Бенямин Нетаняху показа на телефона си снимки от огромни опашки от араби, чакащи да гласуват. Той призова своите привърженици също да отидат до урните, за да дадат своя вот.
"Виждате ли това? Това е рекордна активност на изборите на арабските партии — никога не е имало нещо подобно. Левицата е на исторически връх. Привърженици на „Ликуд“: Излезте и гласувайте!", призова той.
Netanyahu: Do you see this? This is record turnout at the polling stations of the Arab parties—there has never been anything like this. The Left is at an all-time high. Likud voters: Go out and vote! https://t.co/kdahJydBPC— Clash Report (@clashreport) October 27, 2026
Ако реалните резултати съвпаднат с проучванията, опозицията може да достигне мнозинство само с подкрепата на арабските партии, което прави преговорите за коалиция вероятно дълги и трудни.
По-рано днес избирателната комисия на Израел отхвърли официално искането на израелския премиер Бенямин Нетаняху за удължаване на работното време на избирателните секции след 22:00 ч. местно време (и българско) поради високата избирателна активност, предаде Франс прес. Комисията постанови, че на този етап няма основание за подобна мярка.
Изборите в Израел
Израелците гласуват за пръв път след атаките на Хамас на 7 октомври 2023 г., последвалите войни в Газа, конфликта с Иран и все по-голямото международно изолиране на страната. Основният съперник на Нетаняху е бившият военен началник Гади Айзенкот, който предвожда алианс на десни и центристки политически сили. Според предизборните анкети надпреварата между съперническите блокове остава напрегната. Нито една страна не е гарантирана с мнозинство, което означава, че коалиционните преговори биха могли в крайна сметка да определят кой ще състави следващото правителство.
Самият Айзенкот обвини Нетаняху в нагнетяване на напрежение. "През последните часове Нетаняху се върна към познатите си трикове, към лъжи и създаване на паника, за да мобилизира масите. Същите лъжи от предишните предизборни кампании. Това поставя промяната под риск", заяви той пред привърженици.
Israel's Gadi Eisenkot: In recent hours, Netanyahu has returned to his familiar tricks, to lies and fear-mongering, in order to mobilize the masses. The same lies from previous election campaigns. This puts the change at risk. https://t.co/HHlSqeW0Ps— Clash Report (@clashreport) October 27, 2026