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Край на изборния ден в Израел: Какво показват първите данни? (ВИДЕО)

27 октомври 2026, 22:51 часа 912 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Край на изборния ден в Израел: Какво показват първите данни? (ВИДЕО)

Приключи изборният ден в Израел. Появиха се и първите резултати от екзитпола в страната. Според данните, по всичко изглежда, че за момента няма ясен път към мнозинство от 61 места за блока на досега управлявалия Бенямин Нетаняху, като четири от петте основни мрежи му дават между  50 и 55 места.

Всяка от телевизиите – Kan 11, Channel 12 и Channel 13 дават на блока на Нетаняху около 50 места. Еврейските опозиционни партии получават около 52 – 53, а арабските партии – 17–18 места. Channel 14, която е близка до Нетаняху, е изключението: тя дава на неговия блок 60 места, само с едно по-малко от мнозинство, срещу 43 за опозицията. i24NEWS, чието разпределение е само частично, дава на Нетаняху около 55 места.

По-рано днес самият Бенямин Нетаняху показа на телефона си снимки от огромни опашки от араби, чакащи да гласуват. Той призова своите привърженици също да отидат до урните, за да дадат своя вот.

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"Виждате ли това? Това е рекордна активност на изборите на арабските партии — никога не е имало нещо подобно. Левицата е на исторически връх. Привърженици на „Ликуд“: Излезте и гласувайте!", призова той.

Ако реалните резултати съвпаднат с проучванията, опозицията може да достигне мнозинство само с подкрепата на арабските партии, което прави преговорите за коалиция вероятно дълги и трудни.

По-рано днес избирателната комисия на Израел отхвърли официално искането на израелския премиер Бенямин Нетаняху за удължаване на работното време на избирателните секции след 22:00 ч. местно време (и българско) поради високата избирателна активност, предаде Франс прес. Комисията постанови, че на този етап няма основание за подобна мярка. 

Изборите в Израел

Израелците гласуват за пръв път след атаките на Хамас на 7 октомври 2023 г., последвалите войни в Газа, конфликта с Иран и все по-голямото международно изолиране на страната. Основният съперник на Нетаняху е бившият военен началник Гади Айзенкот, който предвожда алианс на десни и центристки политически сили. Според предизборните анкети надпреварата между съперническите блокове остава напрегната. Нито една страна не е гарантирана с мнозинство, което означава, че коалиционните преговори биха могли в крайна сметка да определят кой ще състави следващото правителство.

Самият Айзенкот обвини Нетаняху в нагнетяване на напрежение. "През последните часове Нетаняху се върна към познатите си трикове, към лъжи и създаване на паника, за да мобилизира масите. Същите лъжи от предишните предизборни кампании. Това поставя промяната под риск", заяви той пред привърженици.

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Израел Бенямин Нетаняху избори война Израел
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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