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Опит да се скрият: Защо Тръмп-младши и руснакът, платил сватбата му, избягват камерите в Монголия

27 октомври 2026, 14:47 часа 1628 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Опит да се скрият: Защо Тръмп-младши и руснакът, платил сватбата му, избягват камерите в Монголия

Синът на американския президент Тръмп - Доналд Тръмп-младши е прекарал два дни на лов в Монголия в компанията на станалия добре известен руски бизнесмен Умар Кремльов – същият, който плати част от разноските за сватбеното му тържество на частен остров на Бахамите. По време на пътуването двамата са се опитвали да избегнат да бъдат снимани заедно, съобщава Financial Times. Снимки са се появили в публичния профил в Instagram на казахстанския блогър Dastan Mukhamedrakhim, но проверка на Actualno.com не ги откри там, затова е възможно вече да са свалени.

Кремльов е бил придружаван и от още един руски бизнесмен - Артур Мартиросов, негов партньор във фонда за рисков капитал "Восход", който е обект на американски санкции. В компанията на Тръмп-младши е бил също така Кевин Смол, дългогодишен дарител на Републиканската партия.

По-рано говорител на Тръмп-младши потвърди, че той и Кремльов са приятели и споделят обща страст към лова.

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI

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Монголия лов Доналд Тръмп младши Умар Кремльов
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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