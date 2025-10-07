В опит да го убеди за митата: Карни се среща с Тръмп

Нови надежди за Канада да облекчи митата на САЩ. Канадският премиер Марк Карни ще посети отново Вашингтон днес, 7 октомври, с надеждата да убеди президента Доналд Тръмп да облекчи американските мита, които оказват негативно влияние върху канадската икономика. По време на “работната визита“ на Карни в Белия дом – второто му посещение откакто пое поста през април – 60-годишният бивш банкер ще се опита да възстанови двустранните отношения и да обсъди “общите приоритети в новите икономически отношения между Канада и САЩ, както и тези в областта на сигурността“, се казва в изявление на Отава.

Говорителят на Белия дом Каролин Ливит потвърди визитата на 6 октомври, заявявайки: „Сигурна съм, че търговията ще бъде тема на дискусията утре, както и всички други въпроси, пред които са изправени Канада и Съединените щати“.

Все още няма търговско споразумение

Още: Тръмп плаши Китай и Индия с нови мита, за да притисне Русия

За разлика от други съюзници на САЩ, като Европейския съюз, Канада все още не е сключила всеобхватно търговско споразумение със своя съсед, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Снимка iStock

САЩ са основният икономически партньор на Канада, като 75% от износа на Отава се продава отвъд южната граница.

Канада отбеляза спад на БВП с 1,5% през второто тримесечие, увеличавайки икономическия натиск.

Тръмп вече наложи мита върху дървения материал, алуминия, стоманата и автомобилите. На 6 октомври той обяви 25% мита върху тежкотоварните камиони, които ще влязат в сила от 1 ноември.

Още: Митата на Тръмп удариха и Лас Вегас

Засега по-голямата част от търговията остава защитена от USMCA, споразумение за свободна търговия между САЩ, Канада и Мексико.

Но споразумението скоро ще бъде преразгледано, а републиканският президент вече призова за ревизия, която да е в полза на американските индустрии.

Още: FT: Ето какъв е минималният праг на митата, които Тръмп иска от ЕС