Войната в Украйна:

В опит да го убеди за митата: Карни се среща с Тръмп

07 октомври 2025, 10:12 часа 342 прочитания 0 коментара
В опит да го убеди за митата: Карни се среща с Тръмп

Нови надежди за Канада да облекчи митата на САЩ. Канадският премиер Марк Карни ще посети отново Вашингтон днес, 7 октомври, с надеждата да убеди президента Доналд Тръмп да облекчи американските мита, които оказват негативно влияние върху канадската икономика. По време на “работната визита“ на Карни в Белия дом – второто му посещение откакто пое поста през април – 60-годишният бивш банкер ще се опита да възстанови двустранните отношения и да обсъди “общите приоритети в новите икономически отношения между Канада и САЩ, както и тези в областта на сигурността“, се казва в изявление на Отава.

Говорителят на Белия дом Каролин Ливит потвърди визитата на 6 октомври, заявявайки: „Сигурна съм, че търговията ще бъде тема на дискусията утре, както и всички други въпроси, пред които са изправени Канада и Съединените щати“.

Все още няма търговско споразумение

Още: Тръмп плаши Китай и Индия с нови мита, за да притисне Русия

За разлика от други съюзници на САЩ, като Европейския съюз, Канада все още не е сключила всеобхватно търговско споразумение със своя съсед, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Снимка iStock

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

САЩ са основният икономически партньор на Канада, като 75% от износа на Отава се продава отвъд южната граница.

Канада отбеляза спад на БВП с 1,5% през второто тримесечие, увеличавайки икономическия натиск.

Тръмп вече наложи мита върху дървения материал, алуминия, стоманата и автомобилите. На 6 октомври той обяви 25% мита върху тежкотоварните камиони, които ще влязат в сила от 1 ноември.

Още: Митата на Тръмп удариха и Лас Вегас

Засега по-голямата част от търговията остава защитена от USMCA, споразумение за свободна търговия между САЩ, Канада и Мексико.

Но споразумението скоро ще бъде преразгледано, а републиканският президент вече призова за ревизия, която да е в полза на американските индустрии.

Още: FT: Ето какъв е минималният праг на митата, които Тръмп иска от ЕС

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Канада Американски мита Марк Карни
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес