Венецуелската полиция и армия се заклеха във вярност на Делси Родригес

Венецуелската армия и полиция се заклеха в "безпрекословна вярност и подчинение" на временния президент Делси Родригес на церемония във Фуерте Тиуна, военизиран район на Каракас, където на 3 януари американската армия залови президента Николас Мадуро, предаде Франс прес. "Заклеваме се в безпрекословна вярност и подчинение", каза министърът на отбраната Владимир Падрино, който предаде на Родригес жезъла, символизиращ върховното командване на въоръжените сили. Лоялност към новия лидер от името на органите на реда засвидетелства и могъщият министър на вътрешните работи Диосдадо Кабельо.

Ако не ни слуша, ще използваме сила

Снимка: Getty images

Американският държавен секретар Марко Рубио директно каза, че САЩ са готови да използват сила, за да принудят изпълняващия длъжността президент на Венецуела Делси Родригес да сътрудничи, предаде Bloomberg. "Готови сме да използваме сила, за да осигурим максимално сътрудничество, ако други методи се окажат неефективни", са точните думи на Рубио, изречени пред Комисията по външни отношения на Сената. Той също така изрази надежда, че "това няма да се наложи".

Според Рубио, изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес е обещала да отвори венецуелския енергийния сектор за американски компании, да им осигури преференциално третиране в производството и да използва приходите от петрол за закупуване на американски стоки. Именно този кръг - Венецуела продава петрол и харчи спечеленото за стоки от САЩ.

Това е първата публична изява на Рубио пред Конгреса след операцията на САЩ в Каракас на 3 януари, която доведе до залавянето на венецуелския диктатор Николас Мадуро.

