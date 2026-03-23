Военен самолет се разби в Колумбия, има загинали (ВИДЕО)

23 март 2026, 21:22 часа
Военен товарен самолет се е разбил малко след излитането си в югозападната част на Колумбия. Има жертви, но точният им брой все още не е ясен, съобщи колумбийският министър на националната отбрана Педро Санчес, предаде "Асошиейтед прес". Министърът посочи в социалната мрежа Х, че трагичният инцидент е станал в отдалечен район в департамента Путумайо, който граничи с Перу и Еквадор. Изображения, разпространени онлайн от местни медии, показват черен облак дим, издигащ се от мястото, където се е разбил самолетът, и камион с войници, пътуващ бързо натам.

Санчес не уточни колко войници са били на борда на товарния самолет „Херкулес С-130“. Той посочи, че спасителни екипи са били изпратени на мястото на катастрофата и че причината за инцидента все още не е установена. „Това събитие е дълбоко болезнено за страната“, написа Санчес. Около 57 души са били извадени живи от катастрофата с колумбийския военен самолет, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на двама военни.

Елин Димитров Отговорен редактор
Колумбия загинали военен самолет
