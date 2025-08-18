Ураганът "Ерин" заплашва да удари Бахамските острови

Ураганът "Ерин" може да се засили в следващите дни при приближаването си към Бахамите в Карибския басейн, обширен район в Северния Атлантик, който вече е засегнат от силни ветрове и проливни дъждове с риск от наводнения и свлачища, предупредиха вчера американските метеорологични служби, цитирани от Асошиейтед прес. В Пуерто Рико, американска територия, опустошена през 2017 г. от урагана "Мария", над 150 000 души вече са без ток заради преминаването на урагана "Ерин".

Засили се до пета категория

Първият ураган за сезона над Северния Атлантик се засили в събота, достигайки максималната пета категория, определена като "катастрофална" от Американския център за ураганите (АЦУ), преди скоростта на ветровете да намалее и той да бъде понижен до трета категория.

Около 14:00 ч. източноамериканско време вчера обаче АЦУ предупреди, че "Ерин" вероятно ще се засили отново през следващите дни" и че "е издадено предупреждение за тропическа буря за югоизточната част на Бахамите”, недалеч от бреговете на Флорида.

Според Националния център за урагани на САЩ (NHC), максималната скорост на постоянните ветрове е достигнала 255 километра в час. В момента ураганът се намира на около 215 километра северозападно от Ангуила, в района на северните Подветрени острови, където са и Американските и Британските Вирджински острови. За островите Сейнт Томас и Сейнт Джон (САЩ) беше издадено предупреждение за внезапни наводнения, след като външните дъждовни пояси на урагана преминаха през района. Обявени са и тропически предупреждения за Сейнт Мартен, Сейнт Бартелеми, Синт Маартен и островите Търкс и Кайкос.

"Ерин вече е катастрофален ураган от пета категория", съобщи NHC, отбелязвайки, че това са изключително опасни бури със скорост на вятъра над 252 км/ч. Ураганът достигна най-високата степен по скалата на Сафир-Симпсън малко повече от 24 часа след като беше класифициран като ураган от първа категория – бърза интензификация, която учените свързват с глобалното затопляне.

Атлантическият сезон на ураганите, който продължава от юни до края на ноември, според американските метеоролози ще бъде по-интензивен от обичайното. Миналата година няколко мощни бури нанесоха сериозни щети в региона, включително ураганът „Хелийн“, отнел живота на над 200 души в югоизточните части на САЩ.

Учени предупреждават, че причиненото от човека изменение на климата – най-вече повишаването на температурите на океаните вследствие на изгарянето на изкопаеми горива – увеличава както вероятността за по-интензивни бури, така и темповете на тяхното бързо засилване.

