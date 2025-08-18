Ръст на държавните такси: Властта вдига цените на прага на еврото

Десетки наредби и постановления за промени в тарифи подготвя правителството до края на годината заради въвеждането на еврото като национална валута от 1 януари 2026 г. Това става ясно от приетата оперативна програма на Министерски съвет за втората половина на годината, в която отделните министерства са посочили кои подзаконови документи трябва да бъдат променени, пише в. "Сега". Покрай превалутирането от левове в евро обаче някои министерства са предложили съществено повишение на таксите, които събират за различни административни услуги. Причината - те са били замразени от години и не отговарят на новите реалности. Така държавата от една страна громи фирмите от частния сектор, които надуват цените преди въвеждането на единната валута, а от друга - нейни структури правят същото.

Още: Кабинетът промени тарифата за таксите, събирани от Агенцията по вписванията

Кои министерства ще вдигнат таксите?

Най-много промени в наредби и тарифи заради въвеждането на еврото са посочили от Министерството на земеделието и храните - 13.

Една от тези промени вече е факт - от 25 юли е в сила нова тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи. Освен че сумите вече са изписани в двете валути, някои от тях са съществено завишени. Например издаването на акт за категоризация на земеделска земя доскоро струваше 15 лв., но от 25 юли вече е 48.90 лв. Така от 1 януари тази такса ще стане 25 евро. По същия начин издаване на дубликати или препис-извлечения скача от 20 лв. на 25 евро. Има и други такси, които са увеличени повече от два пъти. МЗХ обяснява, че тарифата за таксите, които събират поземлените комисии, не е актуализирана от 2011 г., а те имали нараснали разходи и много повече работа.

Още: Цените на общинските услуги скачат двойно

Тарифата на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството също не била променяна в последните 14 години, затова и в нея таксите предстои да бъдат съществено завишени.

Същото ще се случи и с таксите, които се събират от Изпълнителна агенция по лозата и виното. Сегашната тарифа на услугите на агенцията е от 2022 г., но трябвало да се актуализира с действащите пазарни цени. Например увеличават се таксите за извършване на физико-химичен и микробиологичен анализ заради нарасналите разходи за консумативи и издръжката на тази дейност. По същата причина ще се завишат и таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване и семеконтрол - за да се постигне "реална разходоориентираност на стойността на извършваните от агенцията услуги".

Министерството на здравеопазването е подало списък с изменения в десетина тарифи и наредби. Сред тях е Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол. И тук покрай превалутирането някои от таксите ще бъдат завишени от сегашните им нива. Целта била да се осигури необходимият финансов ресурс за изпълнението на ангажиментите на органите на държавния здравен контрол във връзка с изпълнението на националното законодателство и предоставянето на услуги. Освен това актуализирането на размера на таксите спрямо макроикономическите показатели ще доведе до увеличаване на приходите в националния бюджет, пише в обосновката на промените.

Повечето министерства обявяват, че предстоящите промени в тарифите са свързани само с изискванията за превалутиране на сегашните левови суми в еврови, т. е. по фиксиран курс 1.95583 лв. за 1 евро. Ще следим обаче дали държавните ведомства няма да се изкушат да завишат таксите си преди въвеждане на еврото с оправдания за нараснали разходи и издръжка.

Още: От понеделник клонове на "Български пощи" предлагат безплатни административни услуги