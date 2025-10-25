Войната в Украйна:

Всичко в семейството: Компания, свързана с Тръмп-младши, с апетитен договор с Пентагона

25 октомври 2025, 13:43 часа 243 прочитания 0 коментара
Малко известна компания за дронове, свързана с Доналд Тръмп-младши, спечели най-големия си договор от Пентагона в момент, когато правителството на САЩ разширява обществените си поръчки за дроновете, съобщи "Файненшъл таймс", цитиран от БТА. Базираната във Флорида компания "Ънюжуал машинс" (Unusual Machines), в която Тръмп-младши държи дял от 4 милиона долара, заяви, че американската армия е сключила договор с нея за производството на 3500 двигателя за дронове, както и на различни други части за безпилотни летящи устройства.

Компанията добави, че армията е посочила, че планира да поръча допълнителни 20 000 компонента от Unusual Machines следващата година.

Не разкриват стойността на договора

Алън Еванс, главният изпълнителен директор на компанията, заяви, че според него това е най-голямата поръчка за части за Unusual Machines от правителството на САЩ до момента, но отказа да разкрие стойността на договора.

Снимка БГНЕС

Акциите на "Ънюжуал Машинс" скочиха с цели 13% в петък, посочва "Файненшъл таймс".

"Unusual Machines" назначи Тръмп-младши за съветник през ноември 2024 г. По-рано тази година "Файненшъл таймс" отбеляза, че цената на акциите на компанията почти се е утроила в седмиците преди разкриването на решението.

Делът на Тръмп-младши

Скоро след като Тръмп-младши се присъедини към компанията, фирмата разкри, че той притежава 331 580 акции, които в момента биха стрували приблизително 4 милиона долара.

В отговор на въпроси относно договора с Пентагона, Еванс заяви пред "Файннешъл таймс", че Дон-младши "не е съветвал, нито е правил нещо друго по тази сделка".

Поръчката, обявена миналата седмица, идва след като президентът Доналд Тръмп подписа през юни указ, насочен към стимулиране на зараждащата се индустрия за дронове в САЩ, както за търговска, така и за военна употреба.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Пентагона дронове договор Доналд Тръмп младши
