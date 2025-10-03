Двайсет и четири години без един ден след зловещия атентат срещу Кулите близнаци, един друг зловещ атентат в кампуса на Университета Юта Вели отново разтърси Америка. Първият атентат потопи цялата страна в скръб и гняв, вторият само консервативната ѝ половина. В либералната половина, особено в крайната ѝ част, чувствата бяха доста различни. Първият атентат обедини американците, вторият ги разедини. Президентът Тръмп нареди в знак на траур знамената да бъдат спуснати на половина, а вицето му Ванс направи трогателен жест и превози с Airforce 2 ковчега на Чарли Кърк от Юта до Финикс. Дори пророни няколко горещи сълзи, при което иначе перфектно поддържаната му очна линия леко се размаза. Разбира се, лидерите и публичните фигури на демократите запазиха благоприличие и осъдиха категорично убийството, докато някои от по-крайните им привърженици открито злорадстваха и публикуваха иронични мемета, посветени на смъртта на младия консервативен инфлуенсър. Това от своя страна предизвика координирана кампания от доноси до работодателите на всеки, позволил си да не се подчини на налагания от консерваторите повсеместен траур.

Да се радваш на нечия смърт, независимо от личността на покойника е укорително, но също така е недопустимо президентът да толерира и насърчава уволняването на хора, заради мемета. Това ни напомня за едни мрачни времена от средата на миналия век, когато сенаторът-републиканец Джоузеф Маккарти предприе масова кампания за преследване на всички инакомислещи, които бяха обявявани за комунисти. Днес самият президент е готов да влезе в тази роля и да даде началото на нов масов Лов на вещици. Първата голяма жертва е Джими Кимъл, въпреки че той категорично осъди убийството и изказа съболезнованията си на семейството на жертвата. Неговото популярно шоу беше свалено от ефира на АВС, заради коментара му, че „бандата MAGA прави всичко възможно да извлече политически дивиденти от убийството на Чарли Кърк“. Тръмп публично изрази възторга си от свалянето на шоуто и призова за подобни мерки и срещу други, нехаресвани от него тв водещи. Вече са набелязани следващите „вещици“ – Хилари Клинтън, Нанси Пелоси, Камала Харис и Александрия Окасио-Кортес. А пък „вещиците“ от Ню Йорк Таймс първо ще бъдат осъдени да платят 150 милиарда долара на Ловеца на вещици, а после ще бъдат изгорени на клада с все вестника си. Така де, като са вещици, да са рошави.

А в Страната на неограничените възможности се въвеждат нови правила за свободата на изразяване. Ако загине някой заслужил MAGA-деец - всички задължително трябва да са в истеричен траур от севернокорейски тип. Ако умре някой либерален отпадък - може и да му п... на гроба.

Автор: Чавдар Михов, Прас Прес